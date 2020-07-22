Ağaç Türleri Nelerdir? Ülkemizde Yetişen Ağaç Çeşitleri Ve Özellikleri

İnsanlar, şehir hayatına alışmış olsa da günlük hayatın koşuşturmasının içinde içgüdüsel olarak kendilerini doğaya ait hissederler. Bütün canlılar için yaşamsal önemi olan yeşil alanlar, mineral döngüsü ve iklim dengesi gibi birçok mevzuda başroldedir.



Ağaç Türleri Nelerdir?



İğne Yapraklı (İbreli);

Karaçam,

Sarıçam,

Kızılçam,

Göknar,

Sedir,

Fıstık Çamı,

Doğu Ladini,

Servi,

Porsuk ve

Ardıç’tır.

Geniş Yapraklı;

Kestane,

Gürgen,

Kayın,

Meşe,

Akçaağaç,

Kızılağaç,

Dişbudak,

Çınar,

Ihlamur,

Huş,

Sığla ve

Kavak’tır.

Ülkemizde Yetişen Ağaç Çeşitleri ve Özellikleri



Karaçam: Ülkemizin neredeyse her bölgesinde 400-2100 m. arası yükseltide görmek mümkün. Yeşil gövdesi derin çatlaklı, boz renkli, kalın ve yaklaşık 40 metrelik boyu olan bir türdür.



Sarıçam: Ülkemizde en çok Karadeniz, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde rastlanır. Narin gövdeli, ince dallı, sivri tepeli, düzgün gövdeli ve 20-50 m. boylarına ulaşabilen bir ağaçtır.



Kızılçam: Yayılımı en geniş olan ağaç çeşididir ve ülkemizde en çok Akdeniz kıyılarında rastlanır. Ayrıca mikroklima bölgeleri olan Zonguldak, Sinop ve Amasya şehirlerinde de bulunur. Boyları 20 metreyi bulabilir.



Göknar: 40 farklı çeşidi bulunan bu ağacın 4 tanesi ülkemizde yetişmektedir. Doğu Karadeniz, Uludağ, Toros ve Kazdağı göknarı türleri ülkemizde yayılış gösterir.



Sedir: Genelde Akdeniz ikliminin görüldüğü yüksek bölgelerde yayılım gösterir. Olgunlaştığı zaman pulları dağılan kozalakları bulunur.



Fıstık Çamı: Genelde Akdeniz, Batı ve Güney Anadolu bölgelerinde görülür. Fıstık Çamı görünümü sayesinde diğer türlerinden kolaylıkla ayrılır.



Doğu Ladini: 40 farklı çeşidi bulunan Ladin ağacının Türkiye’de gördüğümüz türüne Doğu Ladin’i denilmektedir. Sarkan dalları ve piramide benzer tepesiyle ön plana çıkmaktadır.



Servi: Ülkenin güneyinde görülür. İnce, uzun yapılı ve koyu yeşil yaprakları bulunur.



Porsuk: Ülkemizde en fazla Toroslar ve Kuzeybatı Anadolu’ da görülür. Her mevsim yeşil yaprakları olan bir ağaç çeşididir.



Ardıç: Türkiye’nin neredeyse tamamının yüksek bölgelerinde görülür.



Kestane: Bilhassa Marmara Bölgesi ve Kuzey Anadolu’da rastlanır. “Anadolu Kestanesi” Türkiye’de doğal şekilde yetişen tek türüdür.



Gürgen: Kışın yapraklarını döken Gürgen; Trakya, Marmara, Ege, Kuzey ve Doğu Anadolu rastlanır. Kışın yapraklarını döker.



Kayın: Ülkemizin kuzey bölgelerinde daha çok görülür. Boyu 40 metreyi bulabilir ve elips şeklinde yapraklara sahiptir.



Meşe: Türkiye’de en yaygın görülen bir türdür ve geniş yapraklıdır. Dört mevsim yeşil yapraklı ve uzun ömürlü bir ağaç türüdür.



Akçaağaç: Kış mevsiminde çoğu çeşidi yapraklarını dökmektedir. Ülkemizde 9 çeşidi görülen bu ağacın boyu 10-30 metreyi bulabilir.



Kızılağaç: Ülkemizde 2 türü yetişir ve genelde nemli ve serin bölgelerde görülmektedir. Seyrek dalları olan, esmer kabuklu ve boyları 20 metreyi geçebilen bir ağaç türüdür.



Dişbudak: Türkiye’de 4 türü yetişir ve genelde sulak bölgelerde rastlanmaktadır. Elips şeklinde yapraklara ve salkım şeklinde beyaz çiçeklere sahiptir.



Çınar: Neredeyse ülkemizdeki bütün ormanlarda rastlanır. İri yapraklara sahiptir.



Ihlamur: Marmara, Kuzey Anadolu, Batı Karadeniz ve Orta Toroslarda görülür. Geniş yapraklı ve kışın yapraklarını döken bir ağaç türüdür.



Huş: Kuzey, Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’da yüksek kesimlerde yayılım gösterir. Soğuk karşı dayanıklıdır ve bu ağacın dalları yaşlandıkça aşağıya sarkar. Yaprakları sivri uçludur ve üçgene benzer.



Sığla: Doğal yayılış alana sadece ülkemizdedir. Boyları 15-20 metreyi bulabilir. Kalın dallı ve geniş yapraklı bir türüdür ve genelde çınar ağacıyla karıştırılmaktadır.



Kavak: Ülkemizin neredeyse tamamında görülebilir. Ayrıca ülkemizde görülen 4 türü vardır.