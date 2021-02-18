Ağız Nedir? Edebiyatta Ağız Örnekleri Nelerdir?

Ağız, edebiyatta kullanılan bir terim olarak bilinmektedir. Konuşmalardan kaynaklanan farklılıkları ifade etmek için ağız, lehçe, dil ve şive gibi bazı kavramlar kullanılmaktadır. İnsanların yaşadıkları yerlere göre konuştukları dil aynı olsa bile konuşmalarında bir farklılık olabilir. Ağız, aynı dil içerisinde oluşan konuşmalarda oluşan farklılıkları ifade eder.

Ağız Nedir?

Ağız, aynı konuşma dili içerisinde söz dizimi olarak veya anlamca farklılık gösteren bir konuşma dilidir. Farklı yerleşim bölgelerine göre konuşmada oluşan farklılıkları ifade etmektedir. Bir dilin en küçük ayrılmış parçası olarak ifade edilebilir. Her bölgeye ve her yöreye göre yetişen insanların konuşmalarında oluşan farklılıklar ağız olarak ifade edilir. Ağız da kullanılan sözcükler anlam olarak aynı manaya gelse bile söylenişleri ve söz dizimi olarak oldukça farklıdır.

Edebiyatta Ağız Örnekleri Nelerdir?

Konya Ağızı

Karadeniz Ağızı

Denizli Ağızı

Edirne Ağızı

Ege Ağızı

Kastamonu Ağızı

Tokat Ağızı

Edebiyatta ağız, aynı konuşma dili içerisinde bulunan kelimelerin söylenişleri bakımından farklı olmalarını ifade etmektedir. Tavşan yavrusu- göcen, havuç- keşir, böbrek- böğürcük, kedi- pisik, teyze- eze, merdiven- badal, azıcık- ecük, sincap- teğin, şişman- güpül, ağaçlık yer- bük, eğri- kemçük, iyice- cilis, sahur- ellik, merdiven- badal ve benzeri şekilde örnekler verilebilir. Örneklerde de görüldüğü gibi kelimelerin hepsi Türkçe olduğu halde yaşanılan bölgede ki kişilere göre söylenişleri farklılık göstermektedir. Aynı anlama gelen fakat farklı şekillerde söylenilen kelimeler edebiyatta ağız olarak ifade edilmektedir.