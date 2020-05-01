Ahiret Ne Demek? Tdk'da Ahiret Suali, Ahireti Boylamak Ve Ahiretlik Nedir?

Ahiret, Arapça kökenli bir kelimedir. Ahiret sözcüğünün sözlük manası, son ve sonra olandır. Dinsel inanışlara göre ahiret vefattan sonra insanların yeniden dirilmesiyle başlayan ve sonsuza devam eden yaşayışın adıdır.



Ahiret Ne Demek?



Ahiret sözcüğü etimolojik olarak “Aχr” kökünden gelen “āχirat” ilerideki şey, vefattan sonraki hayat" kelimesinden alıntıdır. Ahiret, vefattan sonra gidileceği kabul edilen sonsuz (Ebedi) yaşam alem olarak kullanılan bir sözcüktür. Ölümden sonra yeniden canlanma ile başlayıp ebediyen (sonsuza) sürüp gidecek olan yaşama ahiret hayatı ve bu yaşamın geçtiği aleme ise öteki dünya veya ahiret alemi denir.



Ahiret sözcüğünün birkaç terim anlamı bulunmaktadır. Tasavvuf terimi olarak ahiret, dünyanın zıddı. Dünya nispeten daha yakın manaya gelirken, ahiret ise dünyaya oranla geciken, son, sona kalan vs. manalarına gelmektedir. Din Kültüre terimi olarak ahiret, insanın vefat ettikten sonra ebediyen (sonsuz) yaşayacağı ve Allah’a hesap vereceği alemdir. Kuran’ı Kerim olarak terim anlamı ise Dünya yaşamındaki söz, davranış ve amellerin neticelerinin alınacağı ve inceleneceği zamandır.



TDK da Göre Ahiret Suali, Ahireti Boylamak ve Ahiretlik Nedir?



Ahiret sözcüğünün birkaç terim anlamı olmakla birlikte ahiret suali, ahireti boylamak, ahiretlik gibi çeşitli kavramlar ve deyimler de türetilmiştir. TDK’ye göre ahiret suali “Zor Soru” manasına gelmektedir. Neticesi alınacak olan amellerin sorgusunun yapılması ahiret suali denilmektedir. TDK’ye göre ahireti boylamak ölmek anlamına gelmektedir. Son olarak TDK’ye göre ahiretlik ahretlik anlamına gelmektedir.