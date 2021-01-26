Aişe İsminin Anlamı Nedir? Aişe Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Türkiye'de yeni doğan bir kız bebeğe sahip olan anne ve babaların en fazla araştırdığı ve bebeğine koyma yönünde olumlu kararlar adlığı isimlerin başında Aişe ismi gelmektedir. Türkiye'de kullanım istatistiği en yükse konumda olan isimlerin başında gelmektedir.

Aişe İsmi Ne Demek?

Bebeğe verilecek olan bir isminin anlamının güzel olması çok büyük öneme sahip olan konuların başında gelmektedir. Bir isim verilirken çocuğun kendi tercihi sorulmaz ve çocuk kendi tercihi dışında olan bu ismi bir ömür boyu taşır.

Bunun bilincinde olan pek çok anne ve baba çocuklarına mümkün olan en güzel anlamlı ismi vermek adına araştırma yapmaya yönelmektedir. Bu yöneliş son derece doğru ve güzel bir durum ortaya koymaktadır. Böylelikle pek çok insan bebeği için tercih ettiği ismin anlamını öğrenmiş olma imkanına sahi durumda olur.

Türkiye'de anlamı en fazla araştırma konusu oluşturan isimlerin başında ise Aişe ismi gelmektedir. Aişe isminin içermekte olduğu iki adet anlam vardır. Bu anlamlardan birincisi "Rahat yaşam süren" ikincisi de "Bolluk içinde yaşayan" demektir.

Aişe İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?

Aişe ismi ile alakalı olarak pek çok anne babanın merak ettiği konulardan biri de Aişe isminin Kur'an’da geçiyor olup olmadığıdır. Bunun sebebi ise bazı anne babaların çocuklarının Kur'an’da geçen bir isim taşıyor olmalarını istemeleridir. Fakat Aişe ismi Kur'an’da geçen bir isim değildir. Fakat bebeğe verilmesinde İslami açıdan hiç bir sakınca yoktur.