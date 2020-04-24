Akıbet Nedir? Tdk'ya Göre Akıbetine Uğramak Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Kelimenin kökeni Arapçadan gelmektedir. Arapça bir dil olduğu içi dilimize Arapça dilinden geçmiştir. Akıbet kelimesi TDK sözlüklerine bakıldığında birkaç anlam barındırmaktadır. En çok kullanılan kullanan anlamı ise ''bir iş veya durumun kötü duruma ve benzer bir duruma düşmek'' anlamında kullanılır.



Akıbet Nedir?



Günlük hayatta kullandığımız kelimelerin anlamları kullanılsa bile bilinemeyebilir. Bu kelimeler Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. Akıbet kelimesi ise kelime anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. Kelimenin sözlük anlamı ise ''bir işin veya durumun sonucu'' anlamında kullanılır. Bu anlam en çok kullanılan anlamdır. Diğer bir anlamı ise ''sonunda, önünde sonunda'' anlamlarıdır. Akıbet kelimesi cümle içerisinde aşağıda kullanılmıştır.



- Sen akıbetini hak etmişe benzemiyorsun.



TDK'ya Göre Akıbetine Uğramak Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



Akıbet kelimesi çoğu zaman akıbetine uğramak şeklinde kullanılır. Fakat akıbet kelimesi gibi akıbetine uğramak kelimesinin sözlük anlamı da bilinmemektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde akıbetine uğramak kelimesi anlamı bulunmaktadır. Akıbetine uğramak sözlük anlamı '' birinin İçinde bulunduğu kötü duruma benzer bir duruma düşmek. Akıbetine uğramak kelimesi cümle içerisinde örnek ile aşağıda açıklanmıştır.



- Senin akıbetine uğramak istemiyorum.