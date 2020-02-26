Akıngüç Ödülü’ne başvurular başladı

“İnsan sağlığı üzerine çevrenin etkisi” başlığında gerçekleşen yarışmaya, son 5 yıldır tıp, biyoloji, tıbbi biyoloji, moleküler biyoloji, kimya, biyokimya vb. bilim dallarında çalışmaları olan ve son 2 yıl içerisinde SCL kapsamında taranan dergilerde, ödül alanıyla ilgili yayımlanmış bilimsel makaleleri olan tüm araştırmacılar başvurabilecek.

Başkanlığını İKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çimen Atak’ın yaptığı yarışmanın jürisinde, İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer, İKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan, İKÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ajda Çoker Gürkan ve Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Belma Asli yer alıyor. Yarışmada birincilik ödülü 15 bin TL, mansiyon ödülü ise 10 bin TL.