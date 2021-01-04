Aksa İsminin Anlamı Nedir? Aksa Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Aksa Arapça kökenli bir isim olmasının yanı sıra, aslında uzun yıllardır Türkçede yer alan bir addır. Ancak çok fazla kullanılmadığı için pek bilinen bir isim değil. Fakat günümüzde özellikle yakın zamanlarda oldukça fazla ilgi görmeye başlayan isimlerden biridir. Kız çocukları için kullanılan

Aksa isminin anlamı ile beraber, aynı zamanda telaffuzu ve okunuşu üzerinden de seviliyor.



Aksa Ne Demek?



Aksa ismini kullanmak ve minik yavrusuna isim olarak vermek için birçok ebeveyn internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor.



- En uzak

- En son

- Nihayet

- Irak



Bu şekilde anlamları ile beraber kız çocukları için kullanılabilecek güzel ve özel isimler içerisinde geliyor. Ayrıca ister tek başına kullanabilir. Dilerseniz başka isimler üzerinden de değerlendirebilirsiniz.



Aksa İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Aksa ismi konusunda merak edilen konulardan biri olarak Kur'an'da geçip geçmediği öne çıkıyor. Aksa adı Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Bu yönüyle pek çok ebeveynin ilgisini çeken Aksa ismi konusunda, minik yavrunuz için ona özel ve etkili bir isim sunabilirsiniz. Ayrıca kolayca telaffuz edilebilir yanı le beraber, İslami açıdan da önemli bir yere sahip adlar arasında geliyor.