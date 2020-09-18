Aksaray Haritası: Aksaray İlçeleri Nelerdir? Aksaray İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Aksaray, 7.626 km² yüz ölçümüne ve yaklaşık 420 bin nüfusa sahiptir. Şehrin batı ve güneyinde Konya, güneydoğusunda Niğde, doğusunda Nevşehir, Kuzeydoğusunda Kırşehir, Kuzeyinde Ankara ve kuzeybatısında Tuz Gölü bulunuyor. Aksaray’da 8 İlçe, 22 belediye, bu belediyelerde 157 mahalle ve ayrıca 192 köy vardır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Aksaray’ın Nüfusu Kaçtır?



Aksaray sürekli gelişen ve nüfusu artan illerdendir. Şehrin nüfusu;

* 2018’de 402.404,

* 2019’da 412.172,

* 2020’de de tahmini 419.143 olmuştur.



Kilometre başına düşen nüfus sayısı 52’dir. 2021 yılının başında şehrin kesin nüfusu açıklanacaktır.



Aksaray’ın Kaç İlçesi Vardır?



Aksaray’ın merkez ilçe de dâhil 8 ilçesi bulunuyor.



Aksaray’ın İlçeleri Nelerdir?



Şehrin; Aksaray merkez ilçe başta olmak üzere Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi ve Sultanhanı ilçeleri bulunuyor.



Aksaray merkez ilçe; 3.935 km2’lik alanıyla Aksaray’ın en büyük ilçesidir. Aksaray’ın başlıca yerleşim merkezidir. 300 binin üzerinde nüfusuyla kilometre başına düşen insan sayısı 85’dir.



Ağaçören; 430 km2’lik bir alana sahiptir. İlçe sınırlarında bulunan Hasan Dağı sayesinde bilinir. Nüfusu en az ikinci ilçedir. Her geçen gün ilçenin nüfusu düşmektedir. 8 bine yaklaşan nüfusuyla kilometre başına düşen insan sayısı 20’dir.



Eskil; 1.601 km2’lik bir yüz ölçüme sahiptir. Tuz Gölü’ne sınıra bulunuyor. Eskil de nüfus oranı az da olsa düşen ilçelerdendir. 26 bin nüfusuyla kilometre başına 16 insan düşüyor.



Gülağaç; Yüzölçümü 341 km2 olup, rakım yüksekliği 1170 metredir. İlçede bol bol su kaynakları vardır.



Güzelyurt; Kapadokya Bölümü içerisinde yer alıyor. Özellikle ilçe sınırları içinde bulunan Ihlara Vadisi sayesinde ilçe büyük ilgi görüyor.



Ortaköy; 750 km2’lik bir alana sahiptir. Merkez ilçeden sonra nüfusu en fazla olan ilçedir. 33 bine yaklaşan nüfusuyla kilometre başına düşen insan sayısı 45’dir.



Sarıyahşi; İl merkezinin kuzeyinde en uzak ilçesidir. İlçe sınırlarında bulunan Hirfanlı Barajı sayesinde tarımcılık ve hayvancılık gelişmiştir. Ayrıca baraj gölünde balıkçılık da yapılıyor.



Sultanhanı; İlçe, beldeyken 2017’de çıkarılan bir KHK ile ilçe yapılmıştır. Sınırları içinde bulunan Sultanhan Kervansarayından adını almıştır.