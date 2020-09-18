Aksaray Haritası: Aksaray İlçeleri Nelerdir? Aksaray İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Aksaray, İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir şehirdir. Türkiye’de sonradan il olan ilçeler içinde ilk olması bakımından önemli bir yere sahiptir. Niğde’nin bir ilçesiyken, il olmuş ve 68’inci il olarak tarihe geçmiştir. Şehrin tarihi MÖ 7000’lı yıllara kadar dayanır. Aksaray hakkında kültürel ve coğrafik bilgileri öğrenip, Aksaray gezinizde kullanabilirsiniz. Aksaray hakkında detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.
Aksaray, 7.626 km² yüz ölçümüne ve yaklaşık 420 bin nüfusa sahiptir. Şehrin batı ve güneyinde Konya, güneydoğusunda Niğde, doğusunda Nevşehir, Kuzeydoğusunda Kırşehir, Kuzeyinde Ankara ve kuzeybatısında Tuz Gölü bulunuyor. Aksaray’da 8 İlçe, 22 belediye, bu belediyelerde 157 mahalle ve ayrıca 192 köy vardır.
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Kaynak: cografyaharita.com
Aksaray’ın Nüfusu Kaçtır?
Aksaray sürekli gelişen ve nüfusu artan illerdendir. Şehrin nüfusu;
* 2018’de 402.404,
* 2019’da 412.172,
* 2020’de de tahmini 419.143 olmuştur.
Kilometre başına düşen nüfus sayısı 52’dir. 2021 yılının başında şehrin kesin nüfusu açıklanacaktır.
Aksaray’ın Kaç İlçesi Vardır?
Aksaray’ın merkez ilçe de dâhil 8 ilçesi bulunuyor.
Aksaray’ın İlçeleri Nelerdir?
Şehrin; Aksaray merkez ilçe başta olmak üzere Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi ve Sultanhanı ilçeleri bulunuyor.
Aksaray merkez ilçe; 3.935 km2’lik alanıyla Aksaray’ın en büyük ilçesidir. Aksaray’ın başlıca yerleşim merkezidir. 300 binin üzerinde nüfusuyla kilometre başına düşen insan sayısı 85’dir.
Ağaçören; 430 km2’lik bir alana sahiptir. İlçe sınırlarında bulunan Hasan Dağı sayesinde bilinir. Nüfusu en az ikinci ilçedir. Her geçen gün ilçenin nüfusu düşmektedir. 8 bine yaklaşan nüfusuyla kilometre başına düşen insan sayısı 20’dir.
Eskil; 1.601 km2’lik bir yüz ölçüme sahiptir. Tuz Gölü’ne sınıra bulunuyor. Eskil de nüfus oranı az da olsa düşen ilçelerdendir. 26 bin nüfusuyla kilometre başına 16 insan düşüyor.
Gülağaç; Yüzölçümü 341 km2 olup, rakım yüksekliği 1170 metredir. İlçede bol bol su kaynakları vardır.
Güzelyurt; Kapadokya Bölümü içerisinde yer alıyor. Özellikle ilçe sınırları içinde bulunan Ihlara Vadisi sayesinde ilçe büyük ilgi görüyor.
Ortaköy; 750 km2’lik bir alana sahiptir. Merkez ilçeden sonra nüfusu en fazla olan ilçedir. 33 bine yaklaşan nüfusuyla kilometre başına düşen insan sayısı 45’dir.
Sarıyahşi; İl merkezinin kuzeyinde en uzak ilçesidir. İlçe sınırlarında bulunan Hirfanlı Barajı sayesinde tarımcılık ve hayvancılık gelişmiştir. Ayrıca baraj gölünde balıkçılık da yapılıyor.
Sultanhanı; İlçe, beldeyken 2017’de çıkarılan bir KHK ile ilçe yapılmıştır. Sınırları içinde bulunan Sultanhan Kervansarayından adını almıştır.