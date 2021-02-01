Akts Nedir, Ne İşe Yarar? Akts'nin Açılımı Nedir Ve Nasıl Hesaplanır?

Herhangi bir öğrencinin Başka bir ülkede üniversite açısından aynı bölümü okumak istediği vakit, hak kaybına uğramaması için günümüzde akts ön plana çıkıyor. Özellikle öğrenci hareketlerinin kolaylaştırmak ve üniversiteler arasında denklik yakalamak için etkin bir potansiyel teşkil etmektedir.



Akts Nedir?



Üniversite açısından herhangi bir programın amacına ulaşması için, gerekli olan öğrenci adına işi yüküne dayanan öğrenci merkezi bir sistem olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda öğrenci olarak verilen derslere devam, bağımsız çalışma ve sınavlar ile beraber seminer noktasında dünya çapında üniversitelerarası bir denklik oluşması akts olarak belirlenir. Pek çok kişi günümüze akts nedir sorusunu merak ediyor ve onun nasıl işleyeceği konusunda bilgi almaya çalışıyor.



Akts Ne İşe Yarar?



Akts uzun ismi ile Avrupa kredi transfer sistemi olarak bilinmektedir. Bu sistem ile beraber herhangi bir öğrencinin aldığı notlar, akts kredisi olarak bilinir. Bu kredi belli formüllere dayanmak suretiyle, hesaplanarak öğrencinin diğer üniversitelere açısından denklik yakalamasına imkan verir. Bunlar içerisinde teorik ders, uygulama, ödevler, sınavlar ve bireysel çalışma gibi birçok unsur yer alır. Yapılan hesaplama ile beraber denklik elde edilir ve bu dengeye bağlı olarak öğrenci başka bir üniversitede eşit düzeyde eğitim görme olanağı sağlar.



Akts'nin Açılımı Nedir ve Nasıl Hesaplanır?



Avrupa Kredi transfer sistemi olarak açılımı bulunan akts, öğrenciler için günümüzde büyük bir öneme sahiptir. Özellikle başka bir üniversiteye transfer olmak isteyen ve okumayı arzu eden öğrenciler adına, gittiği yerde denklik yakalama imkanı sağlar. Böylece eşit düzeyde kaliteli ve gerçek bir eğitim görme olanağı elde edilir. Bu bağlamda belli bir hesaplama sistemine bağlı olarak işlem yapılır.



Örneğin bir akademik yıl 60 akts’ye denk geldiği ele alınırsa; 1500-1800 saat/yıl (37,5-45 hafta/yıl), buradan yola çıkarak; 1 akts = 25 veya 30 çalışma saatine denk gelir. Bu işlemin belirlenmesi için derslerin içerikleri ile beraber yapılacak çalışmalar ele alınır. Böylece ele alınan hesaplama sayesinde öğrencinin akts kredisi ortaya çıkarılır ve buna göre denklik elde edilir. Böylece başka üniversitelerde eğitim görme imkanı sağlanır.