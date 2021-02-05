Akvaryum Litre Hesaplama Nasıl Yapılır? Akvaryumun Kaç Litre Su Alacağını Hesaplama

Akvaryumlarda çoğu omurgasız ile genelde balık gibi suda yaşayan canlılar beslenmektedir. Akvaryumların özelliklerine göre besleyeceğiniz canlı için sağlıklı bir ortam oluşturmanız mümkündür. Akvaryumlar genellikle süs balıklarının beslenmesi ve yetiştirilmesi için kullanılır. Bunun yanında bazen deney amaçlı da kullanılabilmektedir.

Akvaryum Litre Hesaplama Nasıl Yapılır?

Akvaryumda bir su canlısı beslemeyi düşünüyorsanız, edineceğinizin akvaryumun kaç litre olduğunu belirlemeniz gerekmektedir. Akvaryumunuzun boyutu besleyeceğiniz canlı sayısı ve türü ile doğru orantılıdır. Yani ne kadar büyük bir akvaryum edinirseniz o kadar fazla canlı besleyebilirsiniz.

Akvaryumu alacağınız yerden hacminin bilgilerini de öğrenebilirsiniz. 3 litre, 9 litre gibi farklı ebatlarda ve hacimlerde akvaryum seçeneği bulabilirsiniz. Ancak seçeceğiniz akvaryumun canlının rahat bir şekilde yaşayabileceği bir alan olması çok önemlidir.

Seçeceğiniz canlı türünün ne tür alanlarda daha rahat edeceğinizi düşünerek akvaryum almanız oldukça önemlidir. Ülkemizde akvaryumlarda en fazla japon balığı beslenmektedir. Balığın büyüklüğüne göre akvaryum seçilmesi hayvanın daha uzun ömürlü ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Akvaryumun Kaç Litre Su Alacağını Hesaplama

Akvaryumun kaç litre su alacağını hesaplamak için bazı bilgilerin santimetre cinsinden bilinmesi gerekir. Bu değerler, yükseklik, genişlik ve derinliktir. Denklem ise şu şekildedir;

(Genişlik x Derinlik x Uzunluk)/1000 şeklinde hesaplanır. Buradan genişlik, derinlik ve uzunluk ölçümlerini yaparak akvaryuma ne kadar su dolduracağınızın hesabını yapabilirsiniz.

Akvaryum seçilirken 10 litrelik bir akvaryuma 1 tane balık olacak şekilde seçim yapmak gerekir. Yani bir akvaryum 50 litrelik ise burada en fazla 5 tane balık yaşaması gerekmektedir.