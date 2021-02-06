Alan Hesaplama Nasıl Yapılır? M2 Olarak Alan Hesaplama Formülleri

Alan hesaplama özellikle tapu ve kadastro işlemleri sırasında oldukça hayli bir öneme sahiptir. Küçücük bir yanlış hesaplama bile bireyler için büyük zararlar getirebilmektedir.

Alan Hesaplama Nasıl Yapılır?

Son yıllarda özellikle öğrenciler tarafında en çok merak edilen konulardan birisi de alan hesaplama olmaktadır. Özellikle hem üniversite sınavlarında hem de okul sınavlarında öğrenciler sık sık alan hesaplama sorunları ile karşılaşır. Sadece öğrenciler değil günlük yaşamada pek çok kişi de alan hesaplamaya ihtiyaç durmaktadır. İlk olarak temel olarak alan hesaplama işlemi kısa kenar çarpı uzun kenar şeklinde olmaktadır. Diğer açıdan eğer bir dairenin alanı hesaplanmak isteniyor ise kesinlikle dairenin yarıçapı bilinmelidir.

M2 Olarak Alan Hesaplama Formülleri Nedir?

Bireylerin yapacakları alan hesaplama işlemi daha çok işlemin yapıldığı şekil göre değişmektedir. Eğer küçük bir karenin alanı hesaplanmak istiyor ise birey eşit iki kenarının uzunluğu çarpılabilir. Eğer birey dikdörtgenin alanını hesaplamak istiyor ise formül kısa kenar çarpı uzun kenar olmaktadır.

Eğer birey daha çok bir dairenin veya bir çemberin alanını hesaplamak istiyor ise bu sever işler biraz daha değişmektedir. Birey ilk olarak bir hesap makinesi ile pi sayısını 3, 14 almalıdır. Devamında dairenin çapının yarısının karesi 3. 14 olan pi sayısı ile çarpmalıdır. Bu sayede istediği dairenin veya çemberin alanına ulaşabilir. Diğer şekillerin alanı ise daha çok kesme işlemi ile hesaplanmaktadır.