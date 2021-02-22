Alavan Ne Demek? Arapça Kökenli Olan Alavan Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Arapça kökenli olan Alavan kelimesinin, Türkçe anlamı timsahtır.



Alavan Ne Demek?



Arapça kökenli kelimeler dilimizde kullanılabiliyor. Fakat bazı insanlar bu kelimelerin anlamlarını bilmiyor. Özellikle Alavan kelimesi herkesin duyduğu fakat anlamını bilmedikleri bir kelimedir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı timsahtır. Timsah Türkçe dilinde çok fazla kullanılan bir hayvan adıdır. Bu hayvanın Araçpa kökenli karşılığı Alavan olarak bilinir. Alavan kelimesi sürüngenler anlamına da gelmektedir.



Arapça Kökenli Olan Alavan Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Arapça kökenli kelimelerden biri olan Alavan kelimesinin Türkçe karşılığı timsahtır. Timsah herkes tarafından bilinen bir sürüngen hayvandır. Arapça kökenli olan Alavan kelimesi timsah anlamında çok fazla kullanılıyor. Her ne kadar herkes tarafından bilinmese de bu kelime birçok kişi tarafından araştırılıyor.