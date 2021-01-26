Alçak Gönüllü Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Alçakgönüllü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Alçak gönüllü sözcüğündeki ''alçak'' kelimesi gerçek anlamı dışında, kendisini herkesle bir gören, böbürlenmekten hoşlanmayan manasında kullanılmıştır.



TDK'ya Göre Alçak Gönüllü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Alçak Gönüllü



Kelime birçok yerde ''alçakgönüllü'' şeklinde yazılıyor. Ancak TDK'ya göre alçak gönüllü, birleşik bir kelime değildir. Çünkü ''Alçak'' isim olarak değil sıfat olarak kullanılmıştır. Sıfatlar ile isimler birbirinden ayrı yazılır.



Örnek Cümleler:



1- Ali hayatımda gördüğüm en alçak gönüllü insanlardan biri. (Doğru)

2- Bu kadar alçakgönüllü olmamalısın. (Yanlış)



Not: Bazı kaynaklarda Alçak Gönüllü sözcüğünün birleşik bir kelime olduğu, bu nedenle bitişik yazılması gerektiği ifade edilmektedir. Ancak başta Türk Dil Kurumu olmak üzere birçok kuruma göre kelime ayrı yazılmalıdır.