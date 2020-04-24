Aleni Nedir? Tdk'ya Göre Aleniyet, Alenilik Ve Alenileşme Kelimesinin Anlamı Nedir?

Aleni kavramı Türkçede yaygın olarak dile getirilen bir kelimedir. Bu bağlamda kelimenin doğru anlamını öğrenmek için Türk Dil Kurumu tarafınca yayınlanan genel Türkçe sözlüğe başvurulması gerekmektedir.

Aleni Nedir?

Aleni kelimesi en net biçimi ile “ortada olma ve açık olma” tanımlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda herkes tarafından bilinen ya da herkes tarafından bilinecek şekilde yapılan işler aleni olarak nitelendirilmektedir. Bu kelimenin kullanımı için “Aleni bir şekilde boşanmak istediğini söyledi, sen bunu neden anlamak istemiyorsun?” şeklinde bir örnek verilebilmektedir. Bu kelime ile bağlantılı diğer terimler ise; aleniyet, alenilik, alenileşme ve alenileşmek olarak sıralanmaktadır.

TDK’ya Göre Aleniyet, Alenilik ve Alenileşme Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türkçe kelimenin sonuna bazı ekler getirilerek yeni sözcükler türetilebilen bir dildir. Bu bağlamda “aleni” sözcüğü esas alınarak türetilen bazı kavramlar; aleniyet, alenilik ve alenileşme olarak sıralanmaktadır. Bahsi geçen tüm kavramların Türk Dil Kurumu sözlüğünde anlamları bulunmakta ve aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

Aleniyet: Açıklık.

Alenilik: Açık olma, ortada olma ve aleni olma durumu.

Alenileşme: Herkes tarafından bilinir bir duruma gelme.