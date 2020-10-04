Ales Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Ales Puan Nasıl Hesaplanır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak açılan ALES, ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. Yılda birkaç kez yapılan bu sınava, lisansüstü eğitim almak ya da akademisyen kadrolarına atanmak için girilmesi şarttır.



ALES Sınavında Soru Sorulan Alanlar Nelerdir?



ALES, yoğun bilgi gerektirmeyen ancak mantıksal düşünme becerisi gerektiren bir sınavdır. Toplamda 150 dakikada tamamlanması gereken sınavda, 50’si sözel 50’si de sayısal olmak üzere 100 soru sorulur. Sözel soruların tamamı anlam ve dil bilgisi üzerine, sayısal sorular ise matematik ve geometri bilgisi üzerine kurulmuştur.



ALES Puan Hesapla Nasıl Yapılır?



ALES puanı hesaplanırken sayısal, eşit ağırlık ve sözel olarak üçe ayrılmaktadır. Buna göre ALES sayısal puanı hesaplanırken doğru bilinen sayısal sorular 0.75, sözel sorular ise 0.25 ile çarpılmaktadır. ALES sözel puanında bu katsayıların tam tersi alınmakta, eşit ağırlık puanında ise her iki alan için de 0.50 ile çarpım yapılmaktadır.



Sınava girilen adayların ham puanları hesaplandıktan sonraysa ortalama ve standart sapma alınmakta ve sonuçlara ulaşılmaktadır. Buna göre, doğru ALES puanı ancak tüm adayların ham puanı bilindiği takdirde yapılabilmektedir. Ancak sınav puanını merak edenler için tahmini bir değer hesaplamak mümkündür.



ALES Puanı Hesaplamak İçin En Basit Yol Nedir?



İnternet üzerinde ALES puanı hesaplamak için çok sayıda araç bulunmaktadır. Bu araçlar önceki senelerin verilerine göre oluşturulmuş olup, kesin değil tahmini bir değer vermektedir. Buna göre sınavda yapılan sayısal ve sözel testlerin doğru ve yanlış sayılarının hesap aracına girilmesi gerekmektedir. Bunun ardından hangi ALES puanı hesaplanacağı seçilmelidir. Hesap aracındaki tüm boşluklar doldurulduktan sonra tahmini sınav puanı ekranda görülebilmektedir.



ALES puanı hesaplamak için online araçlardan yardım almak en basit ve sağlıklı yoldur. Çünkü bu araçlar önceki sınavların alt yapısına göre oluşturulmuş olup, ortalama ve standart sapmayı da hesaba dahil etmektedir.