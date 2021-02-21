Aliye İsminin Anlamı Nedir? Aliye Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Aliye Arapça kökenli bir isimdir. Aynı zamanda uzun yıllardır Türkçede kullanılan ve değerlendirilen isimler içerisinde yer alıyor. Dini açıdan da önemli bir yere sahip olan ve anlam üzerinden sevilen güçlü isimler arasında bulunur.



Aliye Ne Demek?



Değişik anlamları ile beraber her bir anlama üzerinden sevilen isimler içerisinde Aliye geliyor.



- Yüce

- Yüksek

- Bir şeyin en yukarısı, tepesi



Ortak şekilde her bir anlamı yukarıyı göstermekte ve zirveyi anlatmaktadır. O yüzden bir çocuk için geleceği adına en parlak isimler arasında yer alıyor. Bu değerli ve güzel anlamı kız çocuğumuz için kullanabilirsiniz. Üstelik tek başına ya da başka isimlerle bütün olarak kullanılabilecek isimler içerisinde bulunur.



Aliye İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak edilen bir diğer konu ise Aliye isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Yukarıda verilen anlamları ile beraber ortak şekilde Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isimdir. Farklı ayetler ve sureler üzerinden değişik noktalarda bu isme denk gelmek mümkün. Kız çocukları için hem anlamı hem de telaffuzu ile beraber değer verilen özel isimler içerisinde bulunuyor.