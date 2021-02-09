Aloha Ne Demek? Aloha Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Öncelikle aloha kelimesinin farklı anlamları bulunmaktadır. Ancak en yaygın bilinen anlamı aloha Hawaii’de selamlaşmak veya vedalaşmak amaçlı kullanılan bir kelimedir.

Aloha Ne Demek?

Aloha kelimesi ABD’de yer alan Hawaii’nin bir eyaleti anlamına geliyor. Aloha eyaletindeki insanlara özgü bir selamlaşma veya vedalaşma kelimesi olarak da biliniyor. Hawaii’de hoş geldiniz anlamına gelen aloha, aynı zamanda görüşürüz anlamına da geliyor.

Aloha Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Çok sık duyulmamış olsa da anlamı oldukça merak edilen kelimelerden birisi olan aloha kelimesinin Türkçe anlamı hoş geldiniz ve Allah’a ısmarladık şeklindedir. Bölge halkı tarafından selam vermek ve vedalaşmak için kullanılan aloha kelimesi aynı zamanda yapılacak olan vedalar için duygusal bir ifade olarak da kullanılıyor.