Alptuğ İsminin Anlamı Nedir? Alptuğ Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Alptuğ ismi, Türkiye'de en sevilen Erkek isimleri sıralamasında ise 1003. sırada kendisine yer bulmayı başarmıştır. Bu kapsamda Türkiye sınırları içerisinde yaşayan kişilerin kimlik kartında yer alan isim bölümünde Alptuğ yazılı halde olan toplamda 2133 kişi bulunmaktadır. Son 1 yıl içerisinde yeni dünyaya gelen toplamda 304 bebeğe Alptuğ ismi verilmiş durumdadır.

Alptuğ Ne Demek?

Ülkemizde en fazla beğenilen isimlerden biri olan Altuğ isminin tercih edilmesinde en önemli unsurlardan birinin ismin içermekte olduğu anlam oluşturmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise çok fazla sayıda yeni anne ve baba olmuş ebeveynlerin çocuğuna verecekleri ismin güzel anlam içeriyor olmasını önemsemesidir.

Alptuğ ismi ne demek sorusunun birden fazla yanıtı bulunmaktadır. Bu kapsamda Alptuğ isminin 4 farklı anlamı bulunuyor. Bunlardan ilki, Yiğit Tuğu, Yiğitlik Simgesi, ikincisi, (“Atılmak”Tan Buyruk) “İleri Doğru Koş”, “Saldır” “Fırla” anlamına gelir. Alptuğ isminin 3. Anlamı Yiğit, cesur, yürekli, savaşçı kimse demektir. Alptuğ isminin 4. ve sonuncu anlamı ise; Yiğit cengaver, sevilen komutan, hükümdar, tuğ demektir.

Alptuğ İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?

Alptuğ ismi Kur'an’da geçen bir isim değildir. Ancak İslami açıdan bir erkek bebeğe Alptuğ isminin verilmesinde herhangi bir mahsur bulunmamaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, bir hadisinde her anne babanın evladına güzel ve hayırlı bir isim vermekten sorumlu olduğu belirtilmektedir. Bu bakımdan bebeğe verilecek olan bir güzel ve hayırlı olması için ille de Kuran'da geçmesine gerek yoktur.