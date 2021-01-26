Altan İsminin Anlamı Nedir? Altan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Erkek isimleri arasında en fazla ilgi uyandıran isimlerden biri olan Altan, sahip olduğu anlamı bakımından da büyük beğeni kazanmaktadır. Bebek isimleri eski dönemlerde takvimlerden takip edilmekteydi. Günümüze gelindiğinde ise online isim platformlarında araştırılan isimle ilgili olarak detaylı bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Altan Ne Demek?

Yeni anne-baba olacak olan ebeveynlerin isim anlamı ararken birkaç kriterinin varlığı söz konusudur. Bazı anne - babalar evlatları için klasik isimleri seçmeyi tercih ederken bazı anne - babalar ise daha önce duyulmamış farklı isimleri çocuklarına vermeyi tercih ediyor. Kimileri için de isimlerin dini anlamları çok büyük bir önem taşıyor.

Anlamı çok merak uyandıran erkek bebek isimlerinden biri olan Altan ismi, Türkçe kökenli olup; “kızıl tan”, “sultan”, “Hakan”,“padişah” anlamlarını içermektedir. Anlamlarının güzel olması Altan isminin çok fazla tercih edilir olmasında önemli bir unsuru oluşturmaktadır.

Altan İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?

Altan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isim değildir. Bebeğe, Altan isminin verilip verilmemesinde en önemli unsuru caiz olmayan isimler listesinde olup olmayışından geçmektedir. Bu kapsamda Altan ismi caiz olmayan isimler listesinde bulunmamaktadır. Bunun anlamı Altan ismini evladınıza gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz demektir.

Bir ismin bebeğe verilip verilmeyeceğiyle alakalı olarak önemli olan bir diğer unsur ise o, ismin içerdiği anlamları olmaktadır. Çünkü kulağa ne kadar hoş gelirse gelsin, bir ismin anlamı güzel hoş bir şey değil ise o ismin bebeğe verilmesi de İslami açıdan uygun olmayacaktır.