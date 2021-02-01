Altın Hesabı Nedir, Nasıl Açılır? Altın Hesabı Açmak Ücretli Midir?

Altın hesabı, yatırımlarını bu değerli maden ile gerçekleştirmek isteyen kişilerin ama altını yastık altında tutmak istemeyenlerin tercihi oluyor. Ülkemizde çok rağbet gören altın hesabının vadeli ve vadesiz olmak üzere iki çeşidi bulunuyor.

Altın Hesabı Nasıl Açılır?

Altın hesabı, bankaların mobil bankacılık işlemleri üzerinden ya da banka şubelerine başvurarak kolaylıkla açılabiliyor. Altın hesabı, yatırımlarını altın olarak değerlendirmek isteyen vatandaşların altınlarını bankaya yatırması ile ya da bankalardan satın alınması ile işleyen bir mevduat ürünüdür. Altın hesabında çeyrek, gram gibi kuyum turlarının bankaya yatırılarak değerlendirilebileceği gibi anlık kur değerleri ile de açılabilen bir üründür.

Altın hesabı açmak için öncelikle uygun faiz oranı ve kar payı araştırması yaparak sizin için en uygun bankada hesap açmanız gerekir. Altın hesabı açmak istediğiniz bankanın müşterisi olduktan sonra banka şubesine giderek ya da mobil bankacılık işlemleri üzerinden altın hesabınızı kolay ve güvenilir bir şekilde açabilirsiniz. Bankanın müşterisi olmadan altın hesabı açmak için ise, banka şubesine gitmeniz gerekir.

Kuyum Ürünleri ile Altın Hesabı Nasıl Açılır?

Sahip olduğunuz bilezik, yüzük, çeyrek altın ve kolye gibi kuyum ürünleri ile bankada altın hesabı açtırabilirsiniz. Banka eksperleri tarafından ürünlerinizin kontrolü sağlandıktan sonra kısa bir süre içinde altın hesabınız açılır.

Vadeli ve Vadesiz Altın Hesabı Nedir?

Altın hesabı, vadeli ve vadesiz olmak üzere ikiye ayrılır. Vadeli altın hesabı, seçilen vade süresi kadar bankanın verdiği faiz oranı kadar kazanç elde etmenizi sağlar. Vadeli altın hesabını diğer vadeli mevduat hesaplarından ayıran önemli fark vardır. Vadeli altın hesabı, hem piyasadaki altın alış fiyatı hem de bankanın belirlemiş olduğu faiz üzerinden müşterisine kazandırıyor. Vadesiz altın hesabı ile gelir vergisi ödemeden tüm altın alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hesap açılışı ve yapılacak işlemlerde hesaba fiziki altın teslimatı yapılamaz. Aynı şekilde fiziki altın olarak ödeme de yapılamaz.

En Az Kaç Gram İle Altın Hesabı Açılır?

Bankadan bankaya kaç gram altın ile hesap açabileceğiniz değişiklik gösterir. Fakat genellikle en az 10 gram altın ile vadeli altın hesabı açılabiliyor.