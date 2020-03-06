Altın Oran Nedir, Nerelerde Kullanılır? Altın Oran Örnekleri Nelerdir?

Matematik, sanat ve mimari gibi ölçülerin büyük önem taşıdığı bilim dallarında altın oran hesabı devreye girmektedir. Altın oran göze hitap eden geometrik orandır. İnsan yüzünde de altın oran hesabına en fazla yakın olan göze daha hoş görünmektedir. Dünyada tüm milimetrik hesaplar, altın oran dengesiyle bağlantılıdır.

Sanatta ve güzellikte sağladığı uyum ile ön plana çıkan altın oran dengesi, bazı yüzlerin ve sanatsal yapıtların göze hoş görünmesini sağlamaktadır. Bu konuda bilimsel bilgiye sahip olan sanatçılar, eserleriyle dikkat çekmektedir.

Altın Oran Nedir?

Varlıkların bütünsel görüntüsünün parçaları ile uyum dengesini yakalamasını sağlayan matematiksel ve geometrik hesaplamaya altın oran adı verilmektedir. Bütünün parçaları arasındaki uyum, altın oran dengesine ne kadar yakınsa o kadar estetik görünmektedir. Evrende var olan her şey altın oran dengesi üzerine kurulmuştur. Bir nevi evrenin matematiği olarak kabul edilmektedir.

Evrende var olan tüm varlıkların parçaları arasında matematiksel bir uyum söz konusudur. Bu sebeple bütün bilim dalları bu dengeyle yakından tanışmaktadır. Altın oran hesabı 1,618 değerine denk gelmektedir. Evrenin var oluşu matematik ve sayılar üzerine kurulmuştur. Bu duruma insanlar da dahildir.

Altın Oran Nerelerde Kullanılır?

Altın oran, sanat, matematik, mimari, mühendislik başta olmak üzere birçok alanda kullanılan bir hesaplama sistemidir. Temel dayanağı matematik ve geometriye dayandığı bilinen bir gerçektir. İlk defa Eski Mısır ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiştir. Altın oran, tıpkı pi sayısı niteliklerine sahip bir sayıdır. İkisi de irrasyonel sayıdır.

Mısır ve Yunan döneminden itibaren bu sayı keşfedilerek sanat ve mimaride tüm eserlerde kullanılmıştır. Altın oranın ilk kullanıldığı yer ise Mısır Piramitlerinin yapım aşamasıdır. Osmanlı döneminden kalma cami, saray, han ve hamamların bir kısmı bu hesap dengesi baz alınarak yapılmıştır. Eski Mısır döneminden günümüze kadar birçok medeniyet keşfedilen bu hesaplamayı kullanagelmiştir.

Dünya üzerinde nesnelerin birçoğunda altın oran keşfedilmiştir. Keşfedilen varlıklardan biri de ayçiçeğidir. Ayçiçeği bitkisinin merkezinden dışarıya doğru altın oran dengesi kurulmaktadır. İnsan beyni ve vücudu da altın oran dengesiyle kurulmuştur. Tüm organların birbiriyle uyumlu çalışması, kuruluşu, beynin yapısında bu denge bulunmaktadır.

Sanatçıların eserleri altın oran dengesi baz alınarak ortaya çıkmıştır. Örneğin Leonardo Da Vinci'nin ünlü Mono Lisa tablosu bu oranın üzerine titizlikle yapılmıştır. Picasso, Mimar Sinan gibi ünlü sanatçıları eserleri buna örnektir. Kabe ve Mekke'nin çevresi de buna örnek verilebilmektedir.