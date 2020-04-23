23.04.2020 - 16:52 |
Alya Ne Demek? Kısaca Alya İsminin Anlamı Nedir?
Alya günümüze kız ve erkek çocukları için en çok kullanılan ve yaygın isimlerden biridir. Özellikle telaffuzu ve hoş anlamı ile beraber öne çıkan bir isimdir. Birçok anne baba bu ismi minik yavruları için verebilmek adına internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Peki, Alya ne demek? Kısaca Alya isminin anlamı nedir? İşte detaylar.
Alya Arapça kökenli bir isimdir. Türkçede sıkça kullanılan ve kız ya da erkek çocuklar için unisex şekilde kullanılan bir isimdir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Alya isminin anlamı ‘Yüksek yer, yükseklik’ şeklinde yer almaktadır.
Alya Ne Demek?
Alya iki farklı anlamı üzerinden ele alınan ve özellikle okunuşu ile beğeni toplayan isimlerden biridir.
- Yüksek yer, yükseklik,
- Gök, sema,
Bu güzel ve etkileyici anlamları ile hem kız hem de erkek çocukları için kullanılan bir isim olarak öne çıkıyor. Unisex bir ad olması ile beraber Türkçede yer alan ve son dönemlerde yaygın olarak değerlendirilen en güzel isimlerden biridir. Daha çok kız çocukları için kullanılsa dahi erkek çocuklarına da isim olarak verilmektedir.
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