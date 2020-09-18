Amasya Haritası: Amasya İlçeleri Nelerdir? Amasya İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Amasya pek çok turistin ziyaret ettiği illerimizden birisidir. Türk milletinden önce pek çok imparatorluğun yerleşim yeri olduğu Amasya ili günümüzde de pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Amasya'nın Kaç İlçesi Vardır?



Amasya şehri küçük ama tarihi açıdan oldukça önem taşıyan illerimizden birisidir. Amasya'nın nüfusu Türkiye geneline göre çok yoğun değildir. Amasya ilinin toplamda 7 ilçesi bulunmaktadır. Fakat nüfusun fazla olduğu bölge Amasya Merkez ilçesidir. Merkez ilçesinde toplam nüfusun yüzde kırklık kesimi burada yaşamaktadır. Geri kalan nüfus ise ilçelerine dağılmış durumdadır.



Amasya'nın Nüfusu Kaçtır?



Amasya'nın nüfusu yıldan yıla artış göstermektedir. Amasya ilinin toplam nüfusu 337.800 kişiden oluşmaktadır. Bu nüfusun 170.407 kişisi erkek nüfus, 167.393 kişisi ise kadın nüfustan oluşmaktadır. Adres dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre yıllara dağılımı ise şu şekilde açıklanmıştır:



- 2015 yılında Amasya nüfusu 322.167 kişiden oluşmakta idi.

- 2016 yılında ise Amasya nüfusu artış göstererek 326.351 kişi olmuştur.

- 2017 yılında tekrar artış göstererek 329.888 kişiye ulaşmıştır.

- 2018 yılında bir önceki yıla göre artarak 337.508 kişi olmuştur.

- 2019 yılında ise toplam nüfus 337.800 kişi olmuştur.



Amasya İlçeleri nelerdir?



Amasya ilinin toplamda 7 ilçesi bulunmaktadır. Ayrıca 107 mahalle ve 372 köy Amasya iline bağlı olmaktadır. Amasya ilinin nüfus bakımından en büyük ilçesi 150.828 kişi ile Merkez ilçesidir. En az nüfusa sahip ilçesi ise 3.802 kişi ile Hamamözü ilçesidir. Nüfusun geri kalanları ise diğer ilçelere dağılmış durumdadır. Amasya'nın ilçeleri ve nüfus dağılışlarını şu şekilde açıklayabiliriz:



- Göynücek ilçesi nüfusu: 10.207

- Gümüşhacıköy ilçesi nüfusu: 23.402

- Hamamözü ilçesi nüfusu: 3.802

- Merzifon ilçesi nüfusu: 72.277

- Suluova ilçesi nüfusu: 46.649

- Taşova ilçesi nüfusu: 30.635