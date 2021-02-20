Ammar İsminin Anlamı Nedir? Ammar Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Kökeni Arapça olan Ammar ismi son dönemlerin sevilen isimleri içerisinde geliyor. Türkçede yeni yeni duyulan ve yerleşmeye başlayan isimler arasında yer almaktadır. Okunuşu ve anlamı ile beraber değer gören ve erkek çocuklar için kullanılan adlardan biridir.



Ammar Ne Demek?



Ammar ismi birden fazla anlama sahip olan ve aynı zamanda tarihi bir isim olarak öne çıkıyor.



- Memur eden

- Bayındırlaştıran

- Yasir. Sahabeden. İlk Müslüman olanlardan.



Böylesi önemli ve değerli bir anlam ile beraber bir erkek çocuğu için kullanılabilecek adlar içerisinde gelmektedir. Ayrıca annesi ilk Müslüman şehitlerinden Sümeyye olan kişinin de adıdır. Bu sebepten dolayı İslami açıdan da önemli bir yere sahip isimler arasında geliyor.



Ammar İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Arapça kökenli olması ve İslami açıdan da önemli bir tarihi bulunması üzerinden, Ammar isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak ediyor. Bu değerli ve güzel isim Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Farklı ve özgün bir isim arayanlar için öne çıkan ama resmi, ayrıca Müslümanlar için de önemli bir isimdir. Özgün olduğundan dolayı tek başına kullanmak daha güzel bir etki yaratır.