Amonyak Nedir, Ne İşe Yarar? Amonyak Nerelerde Kullanılır, Zararları Nelerdir?

Amonyak isminin tarihi eski mısıra kadar dayanmaktadır. Amon tapınağının ısıtılması için kullanılmış olan deve tezeğinden çıkan gazlardan, tapınağın tavanına, duvarına sofra tuzunu andıran, beyazımsı kristaller şeklindeki amonyum klorür birikir. O devirde bu oluşan yapıya amonun tuzu denmiştir.

Amonyak Nedir, Ne İşe Yarar?

Amonyağın kimyasal formülü NH3'tür. Kovalent bağ yapısına sahip yani iki ametalin birleşimi ile oluşmuştur. Molekül yapısı polar olduğundan dolayı su içerisinde yüksek oranlarda çözünmektedir. İçeriğinde OH- iyonu taşımadığı halde suda hafif baz özelliği göstermektedir.

Gübre üretimlerinde sıklıkla kullanılır ve genellikle toprağa sulu çözeltisi doğrudan dökülebilir. Patlayıcı madde yapımında, temizlik ürünleri üretiminde, naylon, plastik, boya gibi maddelerin üretimlerinde, soda, ilaç üretimleri, sentetik elyaf üretimi, ipek ve pamuk temizliklerinde işe yaramaktadır.

Amonyak Nerelerde Kullanılır, Zararları Nelerdir?

Amonyağın gizli ısısı oldukça yüksektir. Bu sebeple sanayilerde soğutucu madde şeklinde kullanılır. Bunun yanı sıra boya, gübre, ilaç ve parfüm gibi maddelerin üretimlerinde ilk aşamalarda kullanılmaktadır.

Amonyak, canlılar için oldukça zehirli bir kimyasal bileşiktir. Bu nedenle kullanılırken dikkat edilmesi gerekmektedir. Piyasada amonyak olarak satılan kimyasallar, amonyağın sulu çözeltisi olan amonyum hidroksittir.

Amonyak, tahriş edici ve zehirleyici bir özelliğe sahip olduğundan dolayı akciğerlerde spazmlara neden olabilmektedir. Vücutta ödem oluşumlarına neden olabilir ya da solunan amonyağın konsantrasyonuna bağlı baş ağrısı, yanma hissi ve baygınlık gibi sağlık problemlerinin oluşmasına neden olabilmektedir. Aşırı derece amonyak solumak ölüme bile neden olabilmektedir.