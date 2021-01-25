25.01.2021 - 15:14 |
Ana Dil Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Anadil Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Ana dil, kişinin ailesinden öğrendiği ve konuştuğu ilk dil demektir. Örneğin bir Türk'ün ana dili Türkçe, bir Amerikalının ise İngilizcedir. ''Ana'' bu birleşik kelimede temel, esas ve ilk anlamında kullanılmıştır. Dilin ilk anlamı tat alma organı, ikinci anlamı ise lisandır. TDK'ya göre ana dil nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için detaylı bir şekilde derledik.
Türkçede ilk kelimesi ana olan birçok birleşik kelime yer almaktadır. Ana vatan, ana cadde ve anapara bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir.
TDK'ya Göre Ana Dil Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Anadil - Yanlış
Birçok kişi kelimeyi bu şekilde yazsa da, sözcüğün bu şekilde yazılması yanlıştır. Dilbilgisi kurallarına göre ana, orta, üst, alt gibi sıfatlarla oluşturulan tüm birleşik kelimeler bitişik değil ayrı yazılır.
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Ana Dil
Ana Dil ile İlgili Örnek Cümleler:
1- Sadece altı ay içinde İngilizceyi ana dili gibi konuşmaya başladı. -Doğru
2- Enver Beyhan Almanca ve İspanyolcayı anadili gibi konuşuyor. - Yanlış