Ana Düşünce Nedir, Nasıl Bulunur? Yardımcı Düşünce İle Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ana düşünce, bir yazıda okuyuculara anlatılmak istenen mesajdır.

Ana Düşünce Nedir?

Paragraflar belirli bir amaçla yazılır. Okuyucular okuduğu şeylerden her zaman bir mesaj çıkarabilir. Yazarlar bu konuda okuyuculara her zaman bir mesaj vererek yazılarını yazar. Her yazı içerisinde bir ana düşünce bulunur. Bu ana düşünce herkes tarafından merak edilir. Ana düşüncenin ne olduğu ve paragraflardaki önemi oldukça araştırılan bir durumdur. Ana düşünce aslında yazarın okuyuculara verdiği bir mesajdır. Bu mesajla yazının amacını anlatır. Okuyucular bu yazıları okurken bu ana düşünceyi kolayca anlayabilir. Yazar da bu durumu okuyuculara en iyi şekilde vermeye çalışır.

Ana düşünceyi bulabilmek için birkaç yol bulunuyor. Yazıya sorulacak birkaç soruyla ana düşünceye ulaşmak mümkündür. Yazar bu yazıyı neden yazdı? Bize ne anlatmak istedi? Gibi sorular her zaman yazının ana düşüncesini verecektir.

Yardımcı Düşünce İle Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yazı içerisinde ana düşünce olduğu gibi yardımcı düşünceler de vardır. Yardımcı düşünceler ana düşüncelere yardımcı olan düşünme şekilleridir. Yardımcı düşüncelerle ana düşünceyi anlamak ve ifade etmek her zaman daha kolaydır. Ana düşünceyi ön plana çıkarmak için, yardımcı düşüncelere ihtiyaç vardır. Yardımcı düşünceler ana düşüncelerin etrafında dolaşarak onların ön plana çıkmasını ve okuyucular tarafından anlaşılmasını sağlar. Ana düşünceler her zaman belirgin olarak ortaya çıkmaz. Yardımcı düşünceler bu aşamalarda devreye girerek, ana düşünceyi göstermeye çalışır.