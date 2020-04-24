Anaç Nedir? Tdk'ya Göre Anaçlık Ve Anaçlaşma Kelimesinin Anlamı Nedir?

DK'ya göre anaçlık ve anaçlaşma kelimesinin anlamı nedir? Sizlere bu konuyu aşağıda değerlendirdik.



Anaç kelimesi eski dönemlerde daha çok eski Türkçede sıklıkla kullanılan bir kelimeydi. Fakat hala günümüzde anaç kelimesini çoğu yerde görmek mümkündür. Anlamı çoğu insan tarafından merak uyandıran anaç kelimesi anlamını TDK sözlüklerinde bulmak mümkündür. Anaç kelimesi sıklıkla ''şefkatli, anne gibi davranan'' anlamında kullanılsa da daha birçok anlam barındırmaktadır.



Anaç Nedir?



Anaç kelimesi günümüze eski dönemlerden girmiş bir kelimedir. Eski Türkçede sıklıkla kullanılmaktaydı. Hala günümüzde cümle içlerinde görmek mümkündür. Türk Dil Kurumu sözlüklerine bakıldığında anaç kelimesi pek çok anlam barındırmaktadır. Anaç kelimesinin TDK anlamı aşağıda verilmiştir.



- Şefkatli, anne gibi davranan.

- Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan.

- Yemiş verecek durumdaki ağaç.

- İri, kart.

- Kurnaz

- Deneyimli, bilgili.

- Başına buyruk.



TDK'ya Göre Anaçlık ve Anaçlaşma Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anaç kelimesinin yanı sıra anaçlık ve anaçlaşma kelime anlamları da bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre anaçlık ve anaçlaşma kelimelerin anlamları aşağıda belirtilmektedir.



Anaçlık: Anaç olma durumu. Anaç gibi davranan, şefkatli olan kişiler için kullanılan bir kelimedir.

Anaçlaşma: Anlaçlaşmak durumu.