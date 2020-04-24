Anafor Nedir? Tdk'ya Göre Anafora Kaptırmak Ve Anaforlama Anlamı Nedir?



Anafor kelimesi eski Yunan dilinde kullanılan bir kelimedir. Bu sebeple Yunancadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Anafor kelimesi anlamı TDK sözlüklerde bulunmaktadır. Anafor kelimesi kökeni itibariyle birkaç mana barındırmaktadır. Bu anlamlardan birisi girdap kelimesidir. Diğer bir anlamı ise yolsuzluk yapılarak elde edilen şey anlamına gelmektedir. Ayrıca karışık bir durum manasına da gelmektedir.



Anafor Nedir?



Anafor kelimesi günlük hayatta çok fazla kullanılmasa da anlamı bulunmaktadır. Bu anlam Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı aşağıda belirtilmiştir.



- Girdap

- Karmakarışık bir durum

- Yolsuzluk yapılarak elde edilen şey



TDK'ya Göre Anafora Kaptırmak ve Anaforlama Anlamı Nedir?



Anafora kaptırmak ve Anaforlama kelimeleri günlük hayatta sıklıkla kullanılmaz. Fakat anlamı çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Bazen de bazı kişiler tarafından cümle içerisinde kullanılır. Fakat bu kelimelerin anlamını bilmeyen çok kişi bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre anafora kaptırmak ve anaforlama anlamları aşağıda belirtilmiştir.



- Anafora Kaptırmak: Başkasının emeksiz ve karşılıksız olarak yararlanmasına sebep olmak.

- Anaforlama: Anafor işinin yaptırılması, anaforlamak işi.