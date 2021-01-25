25.01.2021 - 15:16 |
Anavatan Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ana Vatan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Ana yurdu ile eş anlamlı olan ana vatan birinin doğup büyüdüğü memleket anlamına gelir. Günlük hayatta çok sık kullanılan ana vatan kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı merak ediliyor. Anavatan TDK ve diğer sözlüklere göre nasıl yazılır? Merak eden okurlar için araştırdık ve örnek cümlelerle karşılaştırma yaparak ayrıntılı olarak derledik.
Türkçede ''ana'' ile başlayan birçok birleşik kelime ve tamlama vardır. Bunların arasında en sık kullanılanları şu şekilde sıralanabilir: Ana yol, ana ocağı ve ana fikir. Ana sözcüğü bu tamlamaların birçoğunda temel, esas anlamında kullanılmıştır.
TDK'ya Göre Ana Vatan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Anavatan - Yanlış
Türkçede ''ana'' ile başlayan kelimelerin tamamı ayrı yazılır. Bu nedenle kelimenin anavatan şeklinde yazılması hatalıdır.
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Ana vatan
Ana Vatan Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:
1- Yıllar sonra ana vatanıma geri dönmek duygulanmama sebep oldu - Doğru
2- İnsan kaç yıl geçerse geçsin anavatanını özlüyor. - Yanlış
3- Burası benim ana vatanım. - Yanlış