Anavatan Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ana Vatan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Türkçede ''ana'' ile başlayan birçok birleşik kelime ve tamlama vardır. Bunların arasında en sık kullanılanları şu şekilde sıralanabilir: Ana yol, ana ocağı ve ana fikir. Ana sözcüğü bu tamlamaların birçoğunda temel, esas anlamında kullanılmıştır.



TDK'ya Göre Ana Vatan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Anavatan - Yanlış



Türkçede ''ana'' ile başlayan kelimelerin tamamı ayrı yazılır. Bu nedenle kelimenin anavatan şeklinde yazılması hatalıdır.



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Ana vatan



Ana Vatan Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:



1- Yıllar sonra ana vatanıma geri dönmek duygulanmama sebep oldu - Doğru

2- İnsan kaç yıl geçerse geçsin anavatanını özlüyor. - Yanlış

3- Burası benim ana vatanım. - Yanlış