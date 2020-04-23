Anbean Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te An Be An Mı Yoksa An Bean Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
Anbean farklı dil kökenlerinden türeyen karmaşık bir kelimedir. Birden fazla sözcüğü içerisinde barındıran bu kelimenin doğru yazılışı hakkında bazı sorular sorulmaktadır. Peki, anbean nasıl yazılır? Bu terimin yazımı birleşik mi ayrı mı? Sizler için anbean teriminin TDK kılavuzundaki yazımını sizler için hazırladık.
Yazım kurallarına uymak, doğru iletişim kurmanın ilk adımı olarak belirtilmektedir. Bu konuda yapılan en sık hata ise birleşik kelimelerle ilgili olmaktadır. Anbean da yazımı konusunda hataya düşülen kelimelere örnektir.
Anbean TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Anbean, dilimizde zarf olarak kullanılan kelimeler arasındadır. Karmaşık bir yapıda bulunan bu sözcüğün doğru yazımına TDK sözlükten ulaşılabilmektedir. Bu bağlamda anbean birleşik olarak yazılmaktadır.
Anbean Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Anbean, birleşik yazıldığında kurallara uyan bir sözcüktür. Bu bağlamda karşılaşılan “an bean” ve “anbe an” yazımları yanlış olarak nitelendirilmektedir. Aşağıdaki örnekler bu kelimenin hatalı ve hatasız kullanımlarını temsil etmektedir.
- Kalp atışı anbean yavaşladı ve sonrada tamamen durdu. (DOĞRU)
- Maçı hiç nefes almadan an bean takip etti. (YANLIŞ)
Anbean Nedir?
Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan kapsamlı sözlükte anbean için farklı tanımlamalar yapılmıştır. Bu tanımlamaların tümü aşağıda yer almaktadır.
- Her an.
- Ara sıra.
- Giderek
- Her dakika.