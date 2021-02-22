Ançüez Nedir? Ançüez Hangi Ülkenindir Ve Hangi Balıktan Yapılır?

Ançüez sosu, nane, kekik ve elma sirkesi gibi gıdalarla hazırlandığı için sağlıklı bir sos türüdür. Ülkemizde de sıklıkla tüketilen ançüez, hazımsızlık başta olmak üzere birçok sindirim sorununa iyi gelir. İştah açıcıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ançüez Nedir?

Ançüez, kolay hazırlanabilen ve ekşimsi bir tada sahip olan bir sos türüdür. 16. yüzyıldan itibaren Akdeniz mutfağında kullanılmaya başlanan bu sos, makarna ve pizzalarda da tercih ediliyor.

Ançüez Hangi Ülkenindir?

Ançüez, İtalyan mutfağı ile özdeşleşmiş bir sos olsa da başta Türkiye, Portekiz ve İspanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde sıklıkla tüketiliyor.

Hem lezzetli hem de sağlığa faydalı bir sos olan ançüez, vücudun tuz ihtiyacını karşılar. Protein ve kalsiyum açısından da zengin olan balık ezmesi, kemik gelişimini destekler. Beyaz et olduğu için kilo aldırmaz ve sindirimi kolaydır. Pizza dışında birçok salata çeşidinde de ançüez sosu kullanılabilir.

Ançüez Hangi Balıktan Yapılır?

Ançüez, genellikle hamsiden yapılsa da birçok farklı balıkla yapmak da mümkün. Özellikle tuzlama yöntemi kullanılarak sardalye ve çaça balıklarından da ançuez sosu hazırlanabilir.

Bu sosun istenilen kıvamda ve lezzette olmasını sağlayan en önemli etken bekleme süresidir. Sadece baharat ile hazırlanan soslar, buzdolabında bir gün bekletildikten sonra servis edilebilir. Tuzlama yöntemi ile hazırlanan sosların yenmesi içinse en az 1 hafta bekletilmesi gerekir.