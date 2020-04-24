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    HaberlerEğitim Haberleri Angarya Nedir? Tdk'ya Göre Angaryacılık Ve Angaryaya Koşmak Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    24.04.2020 - 16:49 |

    Angarya Nedir? Tdk'ya Göre Angaryacılık Ve Angaryaya Koşmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Dilimizde bazı kelimeler başka bir dilden girmiş olsa da çok sık kullanılır. Angarya kelimesi de bu kelimelerden birisidir. Angarya günlük hayatta çok sık kullanıldığından hangi manaya geldiği merak konusudur. Kelimenin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde belirtilmiştir. Peki, angarya nedir? TDK'ya göre angaryacılık ve angaryaya koşmak kelimesinin anlamı nedir? Sizler için konuyu aşağıda derledik.

    Angarya Nedir? Tdk'ya Göre Angaryacılık Ve Angaryaya Koşmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Angarya kelimesi köken itibari ile Rumcadır. Bu sebeple dilimize Rumcadan girmiş bir kelimedir. Pek çok manaya gelen angarya kelimesi kişilere ve topluluğa ücret vermeden yüklenen iş manasına gelmektedir.

    Angarya Nedir?

    Angarya kelimesi dilimizde çok sık kullanılan bir kelimedir. Anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Angarya kelimesi sözlüklerde birçok anlam barındırmaktadır. Kelime sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.

    - Bir kimsenin veya bir topluluğun ücret vermeden ve zorla yaptırılan iş, yüklenti.
    - Bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş.
    - Kölelik düzeninde köylülerin derebeylerine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmet.
    - Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı devletin ticaret gemilerine el koyması ve bundan yararlanması.
    - Olağanüstü veya sıkı yönetim durumlarında devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması
    - Usandırıcı, bıktırıcı ve zorla yaptırılan iş,
    - Hıyar, salatalık.
    - Feodal sistemde köylülerin belli bir süre zorla ve karşılığı ödenmeden çalıştırılması suretiyle alınan bir tür vergi.

    TDK'ya Göre Angaryacılık veya Angaryaya Koşmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

    TDK'ya göre angaryacılık kelimesinin anlamı ''angaryacı olma durumu'' şeklinde açıklanmıştır. Angaryaya koşmak kelimesi ise ''birini zorunlu olmadığı halde bir işte çalışmaya zorlamak'' şeklinde açıklanmıştır.

     

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