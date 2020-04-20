Anı eş anlamlısı nedir? Anı kelimesinin eş anlamı olan sözcükler
Dilimizde birçok kelime bulunmaktadır. Dilimizdeki tüm kelimelerin anlamları ise TDK sözlüğünde bulunmaktadır. Anı kelimesi de çok sıklıkla kullanılır. Anlamı da bu sebeple çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Anı kelimesi eş anlamlısı nedir? Eş anlamlı kelimeleri doğru yazılışı nasıldır? Eş anlamlı kelimeler birleşik mi ayrı mı kullanılır? Anı kelimesi eş anlamı sözcükleri nelerdir? Bu kelimeler nasıl yazılır? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.
Anı kelimesinin eş anlamlı kelimeleri bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu'nda ise anlamı bulunmaktadır. Anı kelimesinin eş anlamlı kelimesi hatıra ve yadigar kelimeleridir.
Anı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Türk Dil Kurumu tarafından anlamdaşları belirlenmiş olan anı sözcüğünün eş anlamlı kelimeleri hatıra ve yadigar kelimeleridir. Aynı zamanda hatıra kelimesinin sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir:
- Düşünme, anlama ve kavrama gücü
- Öğüt, salık verilen yol
- Düşünce, kanı
- Bellek
Dilimizde bulunan bazı kelimelerin eş anlamlı kelimeleri bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler, yazılışları farklı fakat anlamları aynı kelimelere denir. Bu sebeple eş anlamlı kelimeler, cümle içerisinde birbirinin yerlerine kullanılabilirler. Anı kelimesi yerine de hatıra veya yadigar kelimeleri kullanılabilir.