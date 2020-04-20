Anı eş anlamlısı nedir? Anı kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

Anı kelimesinin eş anlamlı kelimeleri bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu'nda ise anlamı bulunmaktadır. Anı kelimesinin eş anlamlı kelimesi hatıra ve yadigar kelimeleridir.

Anı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumu tarafından anlamdaşları belirlenmiş olan anı sözcüğünün eş anlamlı kelimeleri hatıra ve yadigar kelimeleridir. Aynı zamanda hatıra kelimesinin sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir:

- Düşünme, anlama ve kavrama gücü

- Öğüt, salık verilen yol

- Düşünce, kanı

- Bellek

Dilimizde bulunan bazı kelimelerin eş anlamlı kelimeleri bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler, yazılışları farklı fakat anlamları aynı kelimelere denir. Bu sebeple eş anlamlı kelimeler, cümle içerisinde birbirinin yerlerine kullanılabilirler. Anı kelimesi yerine de hatıra veya yadigar kelimeleri kullanılabilir.