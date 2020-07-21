Anı Örnekleri 2020 - Kısa, Uzun Hatıra Örnekleri Ve Anıların Özellikleri

Anının bir diğer adı hatıradır. Hatıra örnekleri şeklinde de araştırılma yapılmaktadır. Bir yazı türü olan anının yazılış şekilleri ve kuralları bulunmaktadır. Anıların birincil tekil şahıs ile kişinin başından geçmiş olayları samimi bir dil ile anlatılmasına denilmektedir.

Anı Örnekleri 2020

Geçtiğimiz yılın Haziran ayı idi. Yaz aylarına girecek olduğumuz günlerde oldukça sıcak bir gün yaşıyorduk. Tatil için yola koyulmuştuk. Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra valizlerimizi hazırlayıp bagaja yükledik. Artık gitmek için hazırdık.

Sabah saatlerinde yola çıkmıştık. Yolda yeni açmış ağaçların yemyeşil güzelliği ve cıvıldayan kuşların sesleri ile güne başlamıştık. Yolda giderken manzarayı izliyor bir yandan da eski anılara dalıyordum. Ailem ile birlikte yapmış olduğum bu seyahatim oldukça eğlenceli geçiyordu. Derken gideceğimiz alana 100 kilometre kala arabamız arıza yapmıştı. Araba arıza yaptıktan sonra hemen sağa çektik ve arabanın durumuna baktık. Araba hararet yapmıştı ve su kaynatmıştı. Bu durumda yola devam edemezdik. Hararetin geçmesi için bir süre bekledik ve yol yardım ekibini aramıştık. Yol yardım ekibi aracımızın yanına geldikten sonra bizleri gideceğimiz yere kadar götürdü ardından da arabamızı sanayiye götürmüştü.

Kısa, Uzun Hatıra Örnekleri

Henüz 18 yaşındaydım. Reşit olacağım yaşa girmek beni çok heyecanlandırıyordu. Yeni yaş günümü kutlamak için arkadaşlarım bana sürpriz yapmak istemişlerdi. Ben evdeyken hiçbir şeyden habersiz bir şekilde oturuyordum. Birden bir telefon çaldı ve beni bir kafeye çağırdılar. Kafeye gittiğimde arkadaşlarım orada oturuyorlardı. Bende yanlarına gittim. Arkadaşım bana;

“- Seni burada görmek güzel, neler yapıyorsun bakalım?” dedi. Ben de kendisine aynı duyguları hissettiğimi ilettim. Bir müddet konuştuktan sonra bir anda konfetiler patladı. Kafedeki herkes hep bir ağızdan iyi ki doğdun nidaları atıyordu. O gün hayatımın en mutlu günlerinden biriydi.

Eve geldikten sonra arkadaşlarımın aldığı hediyeleri açmak için sabırsızlanıyordum. Arkadaşlarım bana pek çok sevdiğim hediye almıştı. Bir arkadaşım ise hem hediye almış hem de bana karşı güzel düşüncelerini yazan bir yazı oluşturmuştu. Bu yazıda beni ne kadar çok sevdiği yazıyordu.

Anıların Özellikleri

- Yaşanılmış gerçek bir olaydan alınarak yazılmıştır.

- İnsan hafızasında iz bırakmış ve halen hatırlanmakta olan metinlerin yazılarıdır.

- Geçmişi birinci kişinin ağzından, kendi yorumunu katılarak anlatılmasıdır.

- Yazan kişinin unutulmasını istemediği olayları anlatır.

- Tarihi olayları da aydınlatılması açısından anılar tarihi kaynak olarak da kullanılmaktadır.