Ankara’da eğitimde 69 yıllık tecrübe

İyi bir okulun, eğitim-öğretimin tüm aşamalarında mükemmellik arayışı içinde olması, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olması, hayata hazırladığı bireylerin yüksek kaliteli öğrenmesi ve refahının sorumluluğunu alması gerekliliği ilkesiyle hareket eden Büyük Kolej, Ankara’da K-12 düzeyinde Council of International Schools (CIS) akreditasyonunu alan ilk kurum.

Büyük Kolej, merkezi sınavlardaki başarılarının yanı sıra uluslararası sınav, yarışma ve projelerde elde ettiği başarılarla 21. yüzyıl becerilerine sahip, öz saygısı, özgüveni yüksek, dünya vatandaşları yetiştirme vaadini yerine getiriyor.

Erken yaştan itibaren okuldaki tüm faaliyetler, öğrencilerin öğrenme eğrilerine tavan yaptırmak ve sosyal becerilerinin gelişmesi amacına yönelik. Bu çerçevede ders çeşitliliği ve program içerikleri düzenleyen kolejde, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler, öğrencilerin yaş düzeylerine uygun hedef kazanımlarla, alanlarında uzman eğitim kadrosu tarafından verilmekte.

Bir dünya vatandaşı olarak yetişmenin en önemli unsurlarından biri olan ‘dil edinimi’ ve ‘dili kullanma becerisi’ okulda, temelleri sağlam atılan ayrıcalıklardan biri. Kolejde anasınıfından itibaren anadil ve İngilizcenin yanı sıra dünyada en çok konuşulan modern batı dilleri Fransızca, Almanca, İspanyolca da öğretiliyor. Öğrencilerin ilkokulun ilk yıllarından itibaren uluslararası sertifikalarla tescillenen dil becerileri ve gelişimleri gelecek hedeflerine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Hedef, dünya okulu olmak

69 yılın tecrübesiyle, sürekli gelişen ve geliştiren okul misyonuyla Atatürk’ün açtığı yolda ve gösterdiği hedefte, bir dünya okulu olarak yürümeyi amaçlayan Büyük Kolej’in misyonunda küresel vatandaşlığı ve uluslararası bakış açısını geliştirme ve yaygınlaştırma hedefi de var. Bu doğrultuda kolej, IPC destek eğitim programıyla 2020-2021’de anasınıfı ve 1. sınıftan başlayarak kapılarını yabancı uyruklu öğrencilere de açacak. Öğrenciler, Türk eğitim müfredatının sunduğu kazanımların yanı sıra uluslararası geçerliliği olan bir eğitim alacaklar.