Antrikot Nedir? Antrikot Büyükbaş Hayvanların Neresinde Bulunur?

Antrikot, hayvanın sırt bölümünden elde edilir. Antrikot kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş ve artık yerleşmiş bir kelimdedir. Antrikot, farklı coğrafyalarda farklı şekillerde adlandırılır. Pirzola ya da İskoç filetosu yahut delmonico gibi isimlerle de karşımıza çıkabilir.



Antrikot Nedir?



Severek tüketilen bu etin ne olduğunu yani antrikot nedir sorusuna kısaca şöyle cevap verilebilir. Antrikot kemiksiz bir et parçasıdır ve lezzetini sahip olduğu özel bir yağ dokusuna borçludur. Ayrıca antrikotun içerisindeki mermerimsi yağ dokuları da bu lezzeti arttıran unsurlardır.



Dengeli ve sağlıklı bir beslenme için kırmızı et tüketmek şarttır. Antrikot kıymetli bir kırmızı et türüdür. Antrikotun pişirme tekniği çok önemlidir. İyi bir şekilde marine edilen antikot kurutulmadan pişirilmelidir. Mühürlenmeli ve sulu bir şekilde kalacak biçimde pişirilmelidir.



Antrikot; farklı yöntemlerle marine edilebilir. Genellikle marine için soğan suyu, sarımsak, süt, sıvı yağ kullanılır. Marine ederken tatlandırıcı olarak hardal, kekik, tuz, taze baharatlar, karabiber gibi baharatlar kullanılır. Mutlaka marinede bir süre bekletilmelidir. Genellikle bir gece, yani asgari 12 saat marinede kalması antrikotu daha da lezzetlendirecektir. Marineden sonra antrikot ızgarada, tavada pişirilebileceği gibi fırında da pişirilir.



Antrikot Büyükbaş Hayvanın Neresinde Bulunur?



Antrikot, danadan elde edilen kıymetli bir kırmızı et türüdür. Dananın sırt kısmından çıkarılır. Hayvanın göğüs omurları üzerinden boyuna doğru uzanan bir ettir. Yani iki kürek kemiği arasından ve pirzolalık tabir edilen yerden çıkartılan ve kemiklerinden ayrılmış et parçasıdır. Antrikota lezzetli tadı veren içerisindeki yağ dokularıdır