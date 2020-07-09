AÖF final sonuçları açıklandı - 2020 AÖF bahar dönemi sonuçları sorgulama ekranı

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi binlerce kişinin merakla beklediği bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı. 24 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ve binlerce öğrencinin girdiği sınavın sonuçları az önce öğrencilerin erişimine açıldı. İşte 2020 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları sorgulama ekranı...



AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI!



Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 18 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında yapılan 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılan Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavı sonuçları belli oldu.



Öğrenciler sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ YAZ OKULU DUYURUSU

AÖF'ten yapılan son dakika duyurusunda "Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz." denildi.