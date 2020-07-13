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    HaberlerEğitim Haberleri AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş (yerleri) belgesi açıklandı mı?
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    13.07.2020 - 11:13 |

    AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş (yerleri) belgesi açıklandı mı?

    Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak. Sınava sayılı günler kala sınav giriş belgeleri öğrencilerin gündeminde... AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu epey yöneltiliyor.

    AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş (yerleri) belgesi açıklandı mı?

    Koronavirüs nedeniyle ertelenen AÖL sınavları için geri sayım başladı. Sınav öncesi en mühim konu sınav giriş belgeleri... Öğrenciler sıklıkla AÖL sınav giriş (yerleri) belgesi açıklandı mı? diye soruyor. İşte ayrıntılar...

    AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş belgesi için henüz bir açıklama gelmezken sınav yerleri genellikle soınava 3 gün kala açıklanıyor. Bu nedenle gözler 22 Temmuz'da... 

    Magazin Haberleri Bülteni (14 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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