Apart Nedir? Öğrenci Apartı Ve Apart Yurt Ne Anlama Gelir?

Apart şekli, komple bir apartmanın tüm bölümlerinin öğrencilere yada kalacak misafirlere yönelik olarak hazırlanması ve ücreti mukabilinde kalmaları için hazırlanan yerler anlamına gelmektedir.

Apart Nedir?

Apart ifadesinin olması için bu hizmeti verecek tüm binanın bütün bölümlerinin apart olarak ayrılması gerekmektedir. Fazla büyük olmayan 50, 75 ya da 100 metrekare olarak hazırlanan bu daireler bir apartman da birleşince apartı oluşturmaktadır.

Ülkemizin neredeyse bütün illerinde bu hizmeti bulma olanağı vardır. Ama özellikle büyük şehirlerimiz de ve öğrencilerin çok olduğu yerlerde apart sistemi çok popülerdir. Çoğu öğrenciler yurtlardan ziyade apartlar da kalmayı tercih etmektedirler.

Öğrenci Apartı ve Apart Yurt Ne Anlama Gelir?

Öğrenci apartı sadece öğrencilere yönelik hizmet veren, komple bir binadan oluşan yerleşkeye denir. Apart yurt ifadesi de apart gibi olmakla beraber yurt hayatına da kayan, bazı belli kuralları da içeren yerlerdir. Yurt hizmetleri daha çok tanımadık insanların bir araya gelmesi ile oluşur. Ama apartta kalınacak ortak kişiler bulunabilir.

Apartlar biraz daha kaliteli malzemeleri içeren, öğrenciye göre biraz lükse kaçan, imkan bakımından daha zengin yerlerdir. Yatakların kaliteli olmasından, mutfakların özel tasarlanmasına, internet hizmetinden, kitaplığa, kütüphaneye birçok özellikleri barındırır. Bu apartların güvenliği, spor salonları, oyun merkezleri bulunmaktadır. Hatta bazı apartlar yüzme havuzu, sauna gibi hizmetler de verilmektedir. Tabi bu kriterlerin fiyatlara da etkisi büyük olmaktadır.