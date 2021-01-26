Apayrı Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ap Ayrı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Apayrı kelimesi, "Apayrı" şeklinde yazılır. TDK, bu kelimenin doğru yazılışını bu şekilde göstermiştir.



Apayrı Nasıl Yazılır?



Türkçe dilinde birçok kelime yanlış olarak yazılıyor. İnsanların bu duruma alışkın olması ve doğru bildikleri kelimelerin yanlış çıkması mümkün bir duruma geliyor. Özellikle "apayrı" kelimesinin birçok yanlış yazılışı bulunuyor. Bu kelimeyi "ap ayrı" olarak yazan birçok kişi bulunuyor. Fakat bu kelimenin bu şekilde yazılması yanlıştır. "Apayrı" yazılışı doğru kabul edilmiştir.



TDK'ya Göre Ap Ayrı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre apayrı nasıl yazılır sorusu her insan tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazılışı "Apayrı" şeklinde belirtilmiştir. Apayrı şeklinde yazılması doğru olarak görülüyor. "Ap ayrı" olarak yazılması yanlış olarak TDK tarafından açıklanmıştır.