Apostil Nedir, Ne İşe Yarar? Apostil Nasıl Yapılır Ve Nereden Alınır?

6 Ekim 1961 yılında Lahey anlaşması sayesinde apostil işlemleri yasal bir durum kazanmıştır. Anlaşmalarda hangi ülkelerde apostil onayı olduğu ve bu onay için hangi işlemlerin yapılması gerektiği anlatılmaktadır.

Apostil Nedir, Ne İşe Yarar?

Bir ülkede resmi kabul edilen bir evrakın başka bir ülkede de resmiyet kazanabilesi için apostil işleminin yapılması gerekmektedir. Bu işlem illerde valiliklerde yapılırken ilçelerde ise kaymakamlıklarda yapılabilmektedir. Apostil işlemlerinin yapılması durumunda kişilerde ücret talep edilmemektedir.

Apostil amacı ile onaylanması gereken belgeler;

Diploma

Evlilik cüzdanı

Doğum belgesi

Vekaletname olabilmektedir.

Apostil işlemi ile onaylanan belgelerin herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Süreyi taraf ülkeler belirleyebilmektedir.

Ülkelerin uluslararası boyutlarda etkileşimlerinin fazlalaşması sebebi ile herhangi bir resmi belgenin başka bir ülkede de geçerli olması gerekebilmektedir. Bu sebeple de Apostil ile onaylama işlemlerinin yapılması Lahey Sözleşmesi sayesinde olmuştur.

Ülkelerdeki resmi belgelerin apostil işlemine tabi tutulması için öncelikle tercüme edilmesi gerekmektedir. Belgenin hangi ülkede geçerli olması isteniyorsa öncelikle o ülkenin diline çevrilmesi gerekir.

Apostil Nasıl Yapılır ve Nereden Alınır?

Türkiye'de apostil almak isteyen kişiler illerde valiliklere ilçelerde ise kaymakamlıklara gitmelidir. Bunun yanında gidilecek olan noterin nereye bağlı olduğuna da dikkat edilmesi gerekir.

Eğer apostil alınacak belge adli bir belge ise o zaman ağır ceza mahkemelerine de başvuru yapılabilmektedir. Apostil işlemleri dışarıdan bakıldığı zaman oldukça karmaşık görünebilir. Ancak oldukça basit bir işlemdir. Öncelikle evrakın yeminli tercüme bürolarında tercüme edilmesi gerekir. Ardından da notere gidilerek belgenin onayı yapılır. Onaylanan belge en son valilik ya da kaymakamlık tarafından tasdik edilmektedir.





