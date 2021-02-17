Apple Tv Nedir, Ne İşe Yarar? Apple Tv Nasıl Kullanılır?

Özellikle son zamanlarda kişilerin TV izleme alışkanlıklarında ciddi değişiklikler olmaya başlamıştır. Yeni yayın platformları ile artık insanlar farklı beklentiler içine girdi. Televizyondaki standart kanallar artık insanların pek de ilgisini çekmiyor. Apple TV de bu amaçla üretilen bir cihazdır.

Apple TV Nedir, Ne İşe Yarar?

Apple TV bir yayın platformu olarak piyasaya sürülmüştür. Apple TV hizmet olarak sunulduğu için Mac, Ipad ve Iphone tarzı cihazlarda rahat bir şekilde izlenebilmektedir. Bunun yanında Apple TV akıllı televizyonlarda da rahat bir şekilde izlenebilmektedir.

Apple TV kullanmak isteyen kişiler belli bir ücret karşılığında bu hizmeti alabilmektedir. Bu uygulamanın oldukça cazip ve ilgi çeken pek çok özelliği de bulunmaktadır. Bununla birlikte bazı yayın kanalları yalnızca Apple TV üzerinden yayın yapabilmektedir. Bu da cihazın çok daha cazip olmasına neden olmaktadır. Apple TV kullanmak isteyen kişiler alacakları hizmet karşılığında belli bir ücret ödemektedirler.

Apple TV Nasıl Kullanılır?

l Apple TV kullanabilmek için öncelikli olarak İTunes hesabı açmanız gerekir. Bu şekilde ITunes üzerinden içerikleri satın alabilirsiniz.

l Kablolu ya da kablosuz bir internet bağlantınızın olması da oldukça önemlidir. Bunun yanında aldığınız internetin hızlı olması Apple TV'yi daha kaliteli bir şekilde kullanabilmenize olanak sağlayacaktır.

l 4K ve HDR yayınların rahat bir şekilde izlenebilmesi için bu yayınları destekleyen bir televizyonunuzun olması gerekmektedir.

l Bir adet HDMI kablosu edinmelisiniz. Bu kablo ne kadar kaliteli olursa görüntü kaliteniz de o kadar iyi olacaktır.