Araf İsminin Anlamı Nedir? Araf Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Erkek çocukları için Araf ismini kullanmak isteyen birçok ebeveyn, bu güzel isim hakkında bilgi almaya çalışıyor. Araf Arap kökenli bir isimdir. Özellikle televizyonda ve internette ilgi gören bu güzel isim, anlamları üzerinden güzel bir değere sahip. Tek başına ya da başka isimler üzerinden kullanabileceğiniz etkili isimlerden biridir.



Araf Ne Demek?



Birçok farklı anlamı ile beraber Araf isminin anlamı son dönemlerin ilgi çeken isimlerinden biridir.



- Cennet ile cehennem arasında olan yer.

- Sert ve Tepe.

- Adetler ve usuller.



Aynı zamanda bu güzel isim Arafat olarak da bilinir. Mekke'nin yanında bulunan ve hacıların Arefe günü durdukları yer olarak da ifade edilir.



Araf İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Özellikle İslami açıdan yakın ve önemli bir isim olması ile beraber, aynı zamanda Araf isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak konusu. Bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Özellikle Mekke ve hacılar ile ilgili bir anlamı üzerinden, aynı zamanda cennet ve cehennemi de içerisine katmaktadır. Bu yüzden erkek çocukları için kullanılabilecek en anlamlı ve güzel isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor.