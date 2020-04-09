Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur? Üniversitede Araştırma Görevlisi Olma Şartları

Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim yardımcılarına araştırma görevlisi denmektedir.



Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur?



Pek çok üniversite mezunu özellikle bulundukları üniversitede kalmak ya da farklı üniversitelerde araştırma görevlisi olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bu görev tanımı içerisinde ilgili konu hakkında inceleme, araştırma, tezler ve deneyler açısından yapılan çalışmalara yardım etmek yatar. Araştırma görevlileri bu konular hakkında ele alınan çalışmaları için destek sağlar. Pek çok fakülte mezunu araştırma görevlisi olmak istiyor ve bunun hayalini kuruyor.



Yetkili organlar tarafından görevlendirilen araştırma görevlileri; tezler, deneyler, araştırma ve inceleme gibi konularda üniversitede gerekli yardımı sağlamaktadır. Fakülte mezunu olan pek çok gencin hayalini süslediği araştırma görevlisi mesleği, kendi içerisinde 2 farklı kategori üzerinden ele alınır.



- Üniversitelerin kadrosuna en fazla 3 yıl olmak suretiyle atanan öğretim elemanları,

- Enstitü kadrosu bünyesinde lisansüstü eğitimi boyunca atanan araştırma görevlileri.



Lisansüstü eğitimi süresince atanmış olan bu araştırma görevlileri, eğitim tamamlandıktan sonra kurum ile ilişkileri kesilir. Özellikle 2016 yılı itibariyle çıkarılan madde üzerinden, araştırma görevlileri bundan sonra üniversitelerin cari açık kadro programı kapsamında alımları yapılacak. Tabii bunu gerçekleştirmek için belli bazı şartlar bulunmaktadır. Böylece eğitim gördünüz üniversite içerisinde ya da farklı üniversitelerde araştırma görevlisi olma hakkını elde edebilirsiniz.



Üniversitede Araştırma Görevlisi Olma Şartları



Belirlenmiş olan şartları yerine getirmek suretiyle üniversitede araştırma görevlisi olma hakkı elde edilebilir.



- ALES sınavına girilmeli ve en az 70 puan alınmalıdır,

- İlana başvuru itibariyle 35 yaşını geçmemiş olmak gerekir,

- Yabancı dil sınavından en az 50 puan alınması gerekir,



Yapılması gereken tüm bu şartlar hemen hemen bütün farklı üniversitelerde aynı kriterleri taşır. Bu gerekli kriterleri yerine getirmek suretiyle farklı üniversitelerde iki değişik kategori üzerinden araştırma görevlisi olma hakkı elde edilebilir.