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    HaberlerEğitim Haberleri Ares İsminin Anlamı Nedir? Ares Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?
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    31.12.2020 - 07:04 |

    Ares İsminin Anlamı Nedir? Ares Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Son dönemlerde televizyonda ya da internette çok sık karşılaşılan isimlerden biri olarak Ares öne çıkıyor. Erkek çocuklar için kullanılan bu güzel ismin anlamını öğrenebilir ve değerlendirebilirsiniz. Peki, Ares isminin anlamı nedir? Ares ne demek, hangi anlama gelir? İşte bu isim hakkında merak edilenler.

    Ares İsminin Anlamı Nedir? Ares Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Ares Yunan kökenli bir isimdir. Erkek çocukları için kullanılan bu isim Türkçede tek başına genel olarak değerlendirilir. Pek çok anne ve baba minik yavruları için alternatif ararken bu isim ile karşı karşıya kalıyor. Farklı anlamları ile hem mitolojik açıdan hem de manası üzerinden sevilen bir isimdir.

    Ares Ne Demek?

    Ares Yunanca üzerinden birçok değişik anlama gelen isimler arasında geliyor. Aynı zamanda Yunancada sözlük Ares isminin anlamı üzerinden de kullanıldığını dile getirmek mümkün.

    - Yıkım veya felaket
    - Erkek
    - Yunan mitolojisinde savaş tanrısı

    Özellikle mitoloji seven ve bu konuda ilgi alanı olan kişiler adına Ares ismi en çok tercih edilen adlar içerisinde geliyor. Yunan mitolojisi dünya çapında çok fazla ilgi görürken, Ares Savaş Tanrısı olarak bilinir. Aynı zamanda erkeği temsil etmesi üzerine erkek çocuklar için kullanılacak güzel isimlerden biridir.

    Ares Kur'an'da Geçiyor mu?

    Kökeni Yunanca olması ile beraber Ares ismi Kur'an'da yer almayan bir isimdir. Çocuğuna değişik bir isim isteyen ve tarihsel bir yönü olmasını arz eden kişiler adına, Ares adı bir adım öne çıkıyor.

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