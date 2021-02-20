Arjen İsminin Anlamı Nedir? Arjen Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Temelde Kürtçe olan Arjen ismi oldukça önemli anlamlara sahip olmaktadır. Türkiye cumhuriyetinde bulunana Türk ve Kürt birçok aile çocuklarına bu ismi verebilmektedirler.



Arjen Ne Demek?



Türkiye coğrafyasında çok uzun yıllara varlıklarını devam ettiren Kürtçe diline ait bir isim olarak bilinmektedir. Bu ismi taşıyan bireylerin e önemli özellikle atılgan olmasıdır. Genellikle erkek bireyler bu isim verilmektedir.



İsimin anlamı net olarak atılgan enerjik ve akıllı olan kimse demektir. İsim sıkıntılardan kurtulan kimse veya sağduyulu aklı başında olan kimse de anlamlarına gelmektedir. Arjen ismini taşıyan birçok birey daha çok ılımlı ve insanlara zarar vermekten kaçınmak isteyen bireyler olmaktadır. En çok sevdikleri renk ise beyaz olarak bilinmektedir.



Arjen İsmi Kur’an’da Var mı?



Arjen ismi kuranı kerim içinde veya hiçbir dini metin içinde geçmemektedir. Arjen ismi genellikle Türkiye ve Mezopotamya coğrafyasında yaşayan Kürt halkının kullandığı bir isim olmaktadır. İsim anlam ve bakımından kulağa oldukça hoş geldiği ve birçok birey tarafından taşındığı bilinmektedir.