Arkhe Nedir? Felsefede Filozofların Arhke Nedir Sorusuna Verdiği Cevaplar Nelerdir?

Arkhe aslında bir tür canlı olan arkhe tek hücreli canlısından gelmektedir. İlk filozoflar tüm canlıları bu tek hücreli canlıdan üreyerek meydana geldiği düşünülmüştür.

Arkhe Nedir?

Arke günümüz de tek hücreye sahip olan ve ancak özel makineler ile görülebilen bir canlı olarak düşünülmektedir. Fakat aslında bu tek hücreli canlıya verilen isim arkhe kelimesinde türetilen bir ismi olmaktadır. Fakat daha çok bu arkhe kelimesi kökenini filozofların varlık kavramından almaktadır.

Felsefede Filozofların Arhke Nedir Sorusuna Verdiği Cevaplar Nelerdir?

Eski yunana antik filozoflarına göre temelde doğada dört adet element bulunmaktadır. Bu elementlerin kökeni ateş su hava ve toprak olmaktaydı. Fakat bu filozofların kafasını karıştıran oldukça önemli bir durum bulunmaktaydı. Bu da insan ve hayvan gibi canlıların hem sıcak hem sıvı em de toprak gibi katı olmasıydı. Ayrıca insan hayvan gibi diğer canlılar solunum yolu ile hava da barındırmaktadırlar.

Bu nedenle filozoflar insanları farklı bir element olabileceğini düşünmüşlerdir. Bunun üzerine arkhe kavramını ortaya atmışlardır. Bu kavrama göre insan ilk olarak bir tek hücreli yani tek odacıklı bir canlı olmaktadır. Zaman ilinde kendine bahşedilen üstün kudret sayesinde çoğalma işlemi gerçekleşmektedir. Anne ve babanın birlikteliği sonucunda meydana gelen çocuk olayları gibi. Bu nedenle filozoflar arkhe kelimesini insanın kökü olarak düşünmüşlerdir.