Arsel İsminin Anlamı Nedir? Arsel Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Arsel kökeni Fransızca olan ve Türkçede yerleşik bulunan isimler içerisinde geliyor. Özellikle farklı ve özgün bir yapısı olması nedeniyle, günümüzde birçok ebeveynin ilgisini çekmiş durumda. Erkek çocukları için kullanılan ve yaygın değerlendirilen güzel isimler içerisinde yer almaktadır.



Arsel Ne Demek?



Minik yavruları için bu güzel ismi kullanmak isteyen pek çok anne ve baba Arsel isminin anlamını öğrenmeye çalışıyor.



- Pak su, temiz su

- Akarsel



Saf ve temiz duyguları ön plana çıkaran bir anlam ifade ettiğini de söylemek mümkün. Suyun temizliği ve berraklığı üzerinden kişinin saflığını ve temizliğini anlatmaktadır. O yüzden güzel bir karakteristik yapıya sahip olması ile beraber, tercih edilecek özel isimler içerisinde geliyor.



Arsel İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Bu güzel ve özel isim konusunda anlamı ile beraber ayrıca Kur'an'da geçip geçmediği de merak konusu. Aysel Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bir isimdir. Kökeni Fransızca olması ile beraber yakın bir dönem içerisinde Türkçeye geçmiş adlardan biridir. Erkek çocukları için tercih edebilir ve alternatif olarak kullanılabilir. Mutlaka listede yer alabilecek özel isimlerden biridir.