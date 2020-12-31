Artun İsminin Anlamı Nedir? Artun Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Artun son dönemlerde çok fazla dikkat çeken ve özgün olması ile ilgi çeken isimlerden biridir. Erkek çocukları için değerlendirilecek olan bu güzel isim, pek çok anne babanın da ilgisini çekmiş durumda. Bu sebepten dolayı anlamı en fazla merak edilen isimlerden biridir.



Artun Ne Demek?



Özellikle Artun isminin anlamı ile beraber bir erkek çocuğu için değerlendirilebilecek en etkili isimlerden biridir.



- Gururlu

- Kendine güveni olan

- Vapur



Pek çok annenin babanın bir erkek çocuktan istediği kriterleri taşıyan bu güzel isim, mutlaka listeye alınacak adlardan biridir. Aynı zamanda telaffuzu ve okunuşu üzerinden de isim olarak görkemli bir etki yaratıyor. Tek başına genel olarak kullanılan bu güzel isim başka isimler üzerinden de bir araya getirilebilir.



Artun İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kökeni Türkçe olması ile beraber aynı zamanda Artun isminin Kuran-ı Kerim'de geçip geçmediği internetten sıkça araştırılıyor. Bu doğrultuda Artun isminin Kur'an'da yer almadığını söylemek mümkün. Etkileyici ve hoş anlamları ile beraber, erkek çocukları için listeye eklenecek güzel bir isim olarak ön plana çıkıyor.